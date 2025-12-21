Atletico Madrid’den kolay galibiyet

Atletico Madrid yeniden zirve yarışında
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 21 Ocak’ta sahasında ağırlayacağı Atletico Madrid, İspanya Ligi’nde toparlanmaya başladı.
Kırmızı-beyazlılar, önce Barcelona deplasmanında 3-1, ardından Athletic Bilbao deplasmanında 1-0 kaybederek şampiyonluk yolunda ağır yara almıştı.
Geçen hafta Valencia’yı 2-1 yenen Madrid ekibi, Girona deplasmanından da 3 puanla döndü.
Karşılaşmanın 13. dakikasında Koke, ceza sahası dışından gelişine sert bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi.
28’de sakatlanan Nicolas Gonzalez’in yerine oyuna dâhil olan Conor Gallagher’ın 38’de yerden şutu savunmadan sekip filelerle buluştu.
90’da Antoine Griezmann skoru belirledi: 0-3
Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Alexander Sörloth da Atletico’da 11’de forma giydi ve 83 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla Atletico Madrid, ligde 18 karşılaşmada 11. galibiyetini aldı ve 37 puana yükseldi.
Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray’ın 9, Atletico Madrid’in ise 12 puanı bulunuyor.
İspanya Ligi’nde 43 puanla lider Barcelona, saat 18.15’te deplasmanda zirve adaylarından Villarreal’e konuk olacak.