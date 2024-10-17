750 liralık kesinti iptal edildi

İktidarın limiti 100 bin liranın üzerindeki kredi kartlarından 750 lira kesinti planı iptal edildi. AKP kaynakları, “Savunma Sanayi Fonu için planlanan 750 TL kesinti hükümet gündeminden çıktı. Yeni teklifte yer almayacak” açıklamasını yaptı.

Limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartlarından Savunma Sanayi Destekleme Fonu’nun gelirlerinin artırılması amacıyla 750 lira katkı payı alınmasına dair uygulama kanun teklifinden çıkarıldı.

AKP ilk önce “ertelendi” demişti

Savunma Sanayi Fonu teklifi için erteleme kararı alınmıştı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler konu hakkında, görüşmelerin 2025 bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendiğini söylemişti.

Güler, “Görüşmeler ertelendi. Detaylı inceleme yapacağız. 2025 yılı bütçemizi göreceğiz ve ihtiyaç duyulacak diğer kalemleri de detaylı inceleyecek, varsa değiştirilecek veya geri çekilecek hususlar onları da bütçeden sonra tekrar değerlendireceğiz. Bütçeyi Aralık sonunda tamamlandıktan sonra, ondan sonraki döneme kalmış diyebiliriz” demişti.

Savunma Sanayi Destekleme Fonu’nun gelirlerinin artırılması amacıyla düzenlemeler içeren 12 maddelik teklifte en büyük tepki kredi kartları düzenlemesi olmuştu.

Yaşanan bu durum üzerine pek çok vatandaş kesintiden kaçmak için kredi kartı limitlerini 100 bin TL’nin altına indirmişti.

Teklifte ayrıca ilk el araç alımlarında 3 bin TL, ikinci el araç alımlarında 1.500 TL tescil ücreti alınması, tapu ve kadastro işlemlerinden taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira alınması, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 lira olarak katılma payı alınması yer alıyor. Noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde ise işlem başına 75 lira katılma payı alınması öngörülüyor.