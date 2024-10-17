Kuzey Kore, Güney ile Tüm Ulaşım Bağlantılarını Kesti

Kuzey Kore, Güney Kore ile tüm kara ve demiryolu bağlantılarını kesme kararını uygulamaya koydu. 9 Ekim’de başlayan operasyon kapsamında, yolların bir kısmı patlatıldı. Bu adım, Pyongyang’ın sınırda “güçlü savunma yapıları” inşa etme hamlesinin bir parçası olarak görülüyor. Kuzey Kore’nin bu eylemi, ABD ve Güney Kore’nin ortak askeri tatbikatlarını “tehdit” olarak değerlendirmesi sonucunda geldi. Pyongyang’ın bu kararı, Kore Yarımadası’ndaki tansiyonu yeniden yükseltti.

Kuzey Kore ile Güneş Kore arasında gerilim artıyor

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, yapılan eylemi “meşru bir savunma” olarak nitelendirirken, bağlantı kesilmesinin sınırdaki güvenlik tehditlerine karşı bir yanıt olduğunu belirtti. Kuzey Kore Halk Ordusu (KPA) tarafından yapılan açıklamada, bu hareketin düşman provokasyonlarına karşı alınan bir önlem olduğu ve sınırın kalıcı olarak güçlendirileceği bildirildi.

Geçtiğimiz haftalarda Kuzey Kore, Güney Kore topraklarıyla olan bağlantıları tamamen kesmeyi planladığını açıklamıştı. Pyongyang yönetimi, bu adımı atarak Gyeongui ve Donghae yollarını hedef aldı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin patlayıcı kullanarak bu yolları kapattığını doğruladı. Güney Kore ordusu, bu adımın ardından sınırda uyarı ateşi açtı.

Kore Yarımadası’nda gerilimi artıran bu adım, sadece bölgesel değil, küresel çapta da dikkatleri üzerine çekti. ABD, Kuzey Kore’nin bu tutumunu kınadı ve Pyongyang’ı gerilimi tırmandırmaktan vazgeçmeye çağırdı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, “Kuzey Kore’yi diyalog ve diplomasi yoluna geri dönmeye davet ediyoruz” diyerek Pyongyang’ın gerilimi azaltması gerektiğini vurguladı. ABD, bölgede herhangi bir askeri çatışmanın önüne geçilmesi için diplomatik adımlar atılması gerektiğini savunuyor.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki kara ve demiryolu bağlantıları, iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir sembolik rol oynuyordu. Geçmişte iki Kore, ulaşım bağlantılarının yeniden tesis edilmesi yönünde çeşitli adımlar atmıştı. Ancak Kuzey Kore’nin son hamlesi, iki ülke arasındaki ilişkilerin bir kez daha çıkmaza girdiğini gösteriyor.

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore’nin ortak askeri tatbikatlarını uzun süredir “saldırgan bir eylem” olarak değerlendiriyor ve bu tatbikatları Pyongyang yönetimine yönelik bir tehdit olarak görüyor. Son gelişmeler, Kuzey Kore’nin bu algıyı daha da pekiştirdiğini ve sınırdaki askeri tedbirleri sıkılaştırdığını ortaya koyuyor.

Bu kesintiler, Kore Yarımadası’ndaki zaten gergin olan atmosferi daha da yükseltmiş durumda. Pyongyang’ın aldığı bu karar, Kuzey Kore’nin askeri hazırlıklarını artırdığı ve olası bir çatışmaya karşı sınırdaki savunma tedbirlerini güçlendirdiği bir döneme denk geliyor.

Kuzey Kore’nin sınır bölgesindeki bu askeri faaliyetleri ve bağlantı kesme adımları, yalnızca Güney Kore ile olan ilişkileri etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda bölgedeki diğer ülkeleri de endişelendiriyor. Özellikle ABD, Japonya ve Çin gibi ülkeler, Kore Yarımadası’ndaki bu tırmanan gerilimin bölgesel güvenliğe olumsuz etkileri olabileceğini belirtiyor.



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