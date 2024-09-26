Aydın Doğan bir şirketini daha sattı

Doğan Holding, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamayla DMC Müzik’in Doğan Holding’te kalan yüzde 40 hissesini Fransız Believe International’a sattığını duyurdu.

Nisan 2020’de 23,4 milyon dolara şirketin yüzde 60 hissesini aynı şirkete satan Doğan Holding, geri kalan yüzde 40 hissesi için de 38 milyon 275 bin 245 Euro’ya anlaşmaya vardı.

Doğan Holding’ten KAP’a yapılan açıklama şöyle: