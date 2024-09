Kronik ağrılardan tamamen kurtulmanıza sağlayacak o yöntem!

Herkes sağlıklı bir bedene sahip olmak ister. Ancak zaman bu konuda pek de bizim yanımızda olmuyor. Yıllar içerisinde pek çok sağlık sorunu hayatımıza ‘merhaba’ diyor. Kullandığımız ilaçlar uygulanan tedaviler ise bazen istenilen sonuçlar için tek başına yeterli olmuyor. Doktorunuzun uygun gördüğü tedaviyi uygularken bir takviye ile yaşam kalitenizi arttırmanız mümkün. Nasıl mı?

One More markasının piyasaya sürdüğü tamamen bitkisel içerikli bantlar hem size enerji verecek hem de kronikleşmiş sağlık sorunlarınızla vedalaşmanıza yardımcı olacak.

One More nedir, One More ne işe yarar?

One More Painless Night GLU

İçeriğinde; Kırmızı Kore Ginsengi, Glukozamin, Gümüş İyonları ve Saponin olan bant ağrılarınızla vedalaşmanıza yardımcı olacak. Ağrı yaşadığınız bölgeye uygulayabileceğiniz bu bant birkaç saat içinde ağrılarınızı dindirecek. Aynı zamanda bu bandın düzenli kullanımında kronik hastalıklarınızla ilgili yaşadığınız sorunlar ortadan kalkmaya başlayacak. Kullanıcılar migren, kas ve eklem ağrıları için bu bantın bir hayli olumlu sonuçlar sunduğunu ifade ediyor. Yapılan çalışmalar ve kullanıcı deneyimleriyle Painless’in baş ağrısı, migren, menisküs, şeker, astım, bronşit, epilepsi, kireçlenme, kas ağrıları, bel-boyun fıtığı, romatizma, tiroid, parkinson,egzama, varis, alzheimer ve tansiyon sorunlarına iyi geldiğini ortaya koydu.

One More Dekamin Bant

One More ailesinin bir diger üyesi ise One More Dekamin Bant. Bu bant bağışıklık sisteminizin güçlenmesine yardımcı olur. Bandın içeriğinde D, K ve C vitaminlerinin yanı sıra magnezyum bulunuyor. Dekamin aynı zamanda gün içerisinde ihtiyaç duyduğunuz enerjiye size sunacaktır.

ÜRÜN İÇERİĞİ:

– Vitamin D (5000 IU)

– Vitamin K (120 mcg)

– Vitamin C (250 mg)

– Magnezyum (250 mg)

One More B-12 Plus

Modern zamanın en önemli sağlık sorunlarından biri de B12 eksikliğidir. Doğru şekilde tedavi edilmediğinde B12 eksikliği önemli sağlık sorunlarının oluşmasında rol oynar. One More B-12 Plus; B12 vitamini ve folik asit içeren özel formülü, enerji seviyenizi artırmaya, sinir sisteminizi desteklemeye ve genel sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olur.

One More Melatonin Plus

Mega kentlerde yaşayanlar için stres ne yazık ki olmazsa olmazdır. Koşuşturmacalı hayat bolca stres yaşamamıza sebep olur. Stres ise kaliteli uyku uyumamızı engeller. One More Melatonin Plus ile mışıl mışıl uyuyup yeni güne enerjik başlayabilirsiniz.

One More Omevia

Sağlıklı beslenerek Omega-3 ihtiyacımızı yeterli düzeyde karşılamamız zor olabiliyor. One More Omevia,Omega-3 yağ asitleri, Koenzim Q10, DHEA ve Pregnenolone içeren özel formülü, genel sağlığınızı desteklemeye, enerji seviyenizi artırmaya ve yaşlanma etkilerini minimize etmeye yardımcı olur.

One More Slim Style

Teknolojinin hayatımızda geniş yer edinmesiyle birlikte beslenme alışkanlıklarımızın yanı sıra hareketliliğimiz de değişti. Hal böyle olunca tüm dünyada obezite çığ gibi büyümeye başladı. Fazlalıklarınızda hızlıca kurtulmak istiyorsanız uyguladığınız diyet sırasında Slim Style’ı mutlaka kullanmalısınız.

