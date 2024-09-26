Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda savaş gemileri Tayvan Boğazı’ndan geçti

Japon ajansı Kyodo’nun haberine göre Takanami sınıfı “JS Sazanami” muhribi, diğer gemilerle birlikte Doğu Çin Denizi’nden güneye hareket ederek Çin ana karası ile Tayvan Adası arasındaki deniz yolundan geçti.

Savaş gemisi 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez geçti

Japonya’ya ait bir savaş gemisi 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez Tayvan Boğazı’nda seyir yaparken, bunun, Tayvan’ı topraklarının parçası ve Tayvan Boğazı’nı iç suları olarak gören Çin’in tepkisini çekmesi bekleniyor.

Çin’i yöneten Komünist Partisinin (ÇKP) yayın organı Global Times gazetesinde yer alan haberde, “Çin ordusunun, gemilerin geçişini yakından izlediği” belirtildi.

Üç geminin ortak askeri tatbikat için Güney Çin Denizi’ne yolculuk ettiği tahmin ediliyor.

Hava sahası, kara suları ve bitişik bölge ihlalleri

Japon gemisinin bölgeden geçişinin, Çin ile Japonya arasında hava sahası ve kara suları ihlallerinden kaynaklanan gerilimlerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkati çekiyor.

Japonya, 26 Ağustos’ta Çin ordusuna ait “Y-9” tipi askeri uçağın, Doğu Çin Denizi’ndeki Danjo Adaları açıklarında Japonya hava sahasına girdiğini bildirmişti.

Öte yandan Çin’e ait araştırma gemisinin 1 Eylül’de Japonya’nın güneyindeki Tokara Boğazı’nda yer alan Kuçinoerabu Adası yakınlarında Japon kara sularına girdiği kaydedilmişti.

Tokyo yönetimi her iki olayda da Çin’i diplomatik kanallardan protesto etmişti.

Çin’in Liaoning uçak gemisi, 18 Eylül’de güdümlü füze taşıyan iki muhrip eşliğinde, Tayvan’ın doğusundaki Yonaguni ve Iriomote adalarının arasından geçerken Japonya’nın topraklarına 24 denizi milli mesafedeki “bitişik bölgesi” olan sulardan geçmişti. Çin’e ait bir uçak gemisi ilk kez Japonya’nın bitiş bölgesi olan sularda seyir yapmıştı.

Japonya, 1895 ile 1945 arasında, 50 yıl Tayvan’ı işgal altında tutmuş, 2. Dünya Savaşı’nın yenilgiyle sonuçlanmasının ardından işgal altındaki diğer topraklarla birlikte Çin’e iade etmişti

Başta ABD ve Fransa olmak üzere 10 ülke, 21 günlük acil Ateşkes çağrısı yaptı.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Japonya’daki en iyi 10 seyahat noktası