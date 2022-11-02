Dış Ticaret Açığı Yüzde 430 Arttı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un açıkladığı Ekim 2022 dış ticaret verilerine göre Türkiye’nin ihracatı ekimde yıllık yüzde 3 artışla 21,3 milyar dolar oldu.

İthalat ise ekimde yıllık yüzde 32 artışla 29,3 milyar dolara yükseldi. Türkiye’nin dış ticaret açığı ekimde yıllık bazda yüzde 430 artışla 8 milyar dolara yükseldi.

Mehmet Muş yaptığı açıklamada “Ocak-Ekim dönemi ihracatımız yüzde 15 artışla 209,5 milyar dolara yükselmiş bulunuyor” dedi.

Muş’un açıklamaları şöyle;

“İhracatımız geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk 10 ayında da devam ettirmiş ve her ay olduğu gibi en yüksek aylık ihracat değerine ulaşmıştır. Ekim ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2022 Ocak-Ekim dönemi ihracatımız ise yüzde 15 artışla 209,5 milyar dolara yükseldi.”

İthalatın enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisiyle yükseldiğini ifade eden Mehmet Muş, 29,3 milyar dolarlık ithalatın yüzde 26’sının enerji olduğunu bildirdi.

Muş şöyle devam etti:

“Benzer şekilde ocak-ekim dönemindeki ithalat artışımızın yüzde yüzde 51’i enerji ithalatından kaynaklandı. Bu dönemde, enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89 olarak gerçekleşti. Öte yandan, son dönemde altın ithalatındaki yükseliş de ithalatımızda yaşanan artışta etkili olmuştur. Söz konusu artış ocak-ekim döneminde de devam etmiş olup, toplam altın ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 198 artarak 15,2 milyar dolara yükseldi. Öte yandan, paritenin dış ticaret rakamlarımız üzerindeki olumsuz etkileri de devam etmektedir. Bu yılın ilk on ayında parite kaynaklı dış ticaret açığımız 2,8 milyar dolar daha fazla olmuştur.”

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