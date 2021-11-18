İspanyollar Garanti bankasının tamamına talip oldu

İspanya merkezli bankacılık devi BBVA, hafta başında Garanti Bankası’nın yüzde 50,15’i için 2,6 milyar dolar teklif ederek bankanın tamamına talip oldu.

BBVA, Garanti Bankası‘nın hali hazırda yüzde 49,85’ine sahip.

İspanyol banka, bu hisseler için şimdiye kadar toplam 7 milyar dolar ödemişti.

BBVA’nın bu hafta attığı adım ise Garanti Bankası’nın diğer yarısına, daha önce harcadığının yarısına denk gelen bir parayla sahip olabileceğini gösteriyor.