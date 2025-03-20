Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladığını açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, döviz piyasasının istikrarlı bir şekilde işlemesini sağlamak, kurlarda ani dalgalanmaları önlemek ve döviz likiditesini dengelemek amacıyla bu adımın atıldığı belirtildi.

TCMB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Döviz piyasasının sağlıklı çalışmasını desteklemek, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkları engellemek ve döviz likiditesini dengelemek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır.”

Piyasaya Müdahale İçin Yeni Adım

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri, Merkez Bankası’nın doğrudan döviz satışı yapmadan döviz piyasasındaki dalgalanmaları kontrol etmeye yönelik bir araç olarak biliniyor. Bu yöntemle Merkez Bankası, belirlenen vadelerde döviz satışı yaparak piyasalardaki döviz talebini yönetmeyi amaçlıyor.

Kur Oynaklığını Azaltacak mı?

Son dönemde döviz piyasasında yaşanan hareketlilik nedeniyle TCMB’nin aldığı bu karar, kur istikrarını sağlama ve finansal piyasalardaki oynaklığı düşürme açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Ekonomistler, bu tür müdahale araçlarının TL’nin değer kaybını kontrol altında tutmak açısından önemli olduğunu vurguluyor.