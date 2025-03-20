Ekonomi

Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz piyasasında sağlıklı işleyişi sağlamak, kur dalgalanmalarını önlemek ve döviz likiditesini dengelemek amacıyla Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladığını duyurdu.

NationalTurk FR20/03/2025
136 1 dakika okuma süresi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladığını açıkladı.
WTS ile Maldiv Fırsatı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladığını açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, döviz piyasasının istikrarlı bir şekilde işlemesini sağlamak, kurlarda ani dalgalanmaları önlemek ve döviz likiditesini dengelemek amacıyla bu adımın atıldığı belirtildi.

TCMB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Döviz piyasasının sağlıklı çalışmasını desteklemek, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkları engellemek ve döviz likiditesini dengelemek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır.”

Piyasaya Müdahale İçin Yeni Adım

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri, Merkez Bankası’nın doğrudan döviz satışı yapmadan döviz piyasasındaki dalgalanmaları kontrol etmeye yönelik bir araç olarak biliniyor. Bu yöntemle Merkez Bankası, belirlenen vadelerde döviz satışı yaparak piyasalardaki döviz talebini yönetmeyi amaçlıyor.

Kur Oynaklığını Azaltacak mı?

Son dönemde döviz piyasasında yaşanan hareketlilik nedeniyle TCMB’nin aldığı bu karar, kur istikrarını sağlama ve finansal piyasalardaki oynaklığı düşürme açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Ekonomistler, bu tür müdahale araçlarının TL’nin değer kaybını kontrol altında tutmak açısından önemli olduğunu vurguluyor.

Bağlantılar
NationalTurk FR20/03/2025
136 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

NationalTurk FR

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu