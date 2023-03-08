Sri Lanka’ya Çin ve IMF Desteği

Sri Lanka, Uluslararası Para Fonu’dan (IMF) bu ayın üçüncü veya dördüncü haftasında 2,9 milyar dolarlık bir kredi için nihai onay bekliyor.

Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe, Çin’den gelen yeni desteğin tüm finansman gereksinimlerinin karşılandığı anlamına geldiğini de sözlerine ekledi.

Wickremesinghe, parlamentoya ekonominin düzeldiğine dair işaretler olduğunu, ancak tüm ithalatlar için hala yeterli döviz bulunmadığını, bunun da diğer alacaklıların da fon sağlamaya başlayabilmesi için IMF anlaşmasını çok önemli hale getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, IMF tarafından gerekli görülen tüm önceki adımların tamamlandığını, Çin İhracat-İthalat Bankası’nın ”yeni bir mektup” gönderdiğini ve kendisinin ve merkez bankası başkanının IMF’ye bir niyet mektubu gönderdiğini bildirdi.

Sri Lanka, IMF tarafından sunulan bu son adım ve Hindistan ile Paris Kulübü’nün finansman güvenceleri sayesinde, programın Mart ayının üçüncü veya dördüncü haftasında onaylanmasını bekliyor.

JPMorgan, ABD-Çin Gerilimine Uyarıyor

ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimleri uluslararası finans piyasalarının genel dengesini tehlikeye atacak şekilde devam ediyor. JPMorgan Chase & Co, bu gerilimin küresel ticareti olumsuz yönde etkileyebileceğini ve ülkelerin ekonomik büyümesini yavaşlatabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in tarife artışlarının dünya ekonomisini çökertmesinden endişe duyuyor. Çin de, ABD’nin Çin’e karşı uyguladığı tarifelerden rahatsız olarak, ABD’nin Çin’e karşı uyguladığı tarifeleri karşılık olarak kaldırdı.

JPMorgan’ın küresel pazar araştırma ekibi, ”Tarifelerin ticareti caydırıcı etkileriyle, dünya ekonomisindeki büyümeye biraz zarar vermesi bekleniyor” diye belirtti.

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

