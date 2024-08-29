Yeni Renault Duster’dan eşi benzeri görülmemiş lansman

Türkiye’de üretilen ve kısa bir süre önce satışa sunulan Yeni Renault Duster ‘kendi lansmanını kendin yap’ sloganıyla yola çıktı ve tam not aldı. Renault Türkiye Kurumsal İletişim ekibi sıra dışı bir organizasyona imza attı. Bu organizasyon ile yılın lansman ödüllerinin şimdiden en büyük adayı haline geldi. “#bırakgeridekalsın” mottosuyla Yeni Renault Duster gazeteciler ve sosyal medya içerik üreticileri tarafından test edildi.

Yeni Renault Duster keyfi ailelerle birlikte yaşandı

Bir aile aracı olan Duster’ın tanıtımı için gazetecilerin ve sosyal medya içerik üreticilerinin aileleri de unutulmadı. Renault Duster’ı deneyimlemek isteyen gazeteciler arzu ettikleri lokasyonları belirledi. Gazeteciler araçla diledikleri şehirlere doğru yola çıktı. Araç ile saatler süren uzun yolculukları tercih etmeyenler ise farklı ulaşım araçlarıyla belirledikleri lokasyonlara ulaştı. Arzu edilen lokasyonlarda aracı teslim alanlar Duster’ı test etti. Gazeteciler ve içerik üreticilerin aracı test ettikleri lokasyonlarda konaklamaları da planmamaya dahil edildi. Böylelikle daha önce benzeri görülmemiş bir lansman gerçekleştirildi. Lansmana katılanların ortak görüşü ise bu projenin mutlaka ödüllendirileceği yönünde oldu.

Yeni Renault Duster’ı tanıyalım!

Yeni Renault Duster; Clio, Captur ve Arkana modellerinde de kullanılan CMF-B platformu ile üretilen yüksek teknolojili bilgi-eğlence donanımlarına sahip yeni nesil bir model. CMF-B platformu benzinli tam hibrit, 48V yarı hibrit ve LPG dahil olmak üzere farklı motor türlerini, çoklu enerji çözümleriyle beraber getiriyor.

Hem günlük şehir içi sürüşe hem de uzun mesafeli yolculuklara uygun kompakt bir sunan 4,34 metrelik uzunluğu, 520 litreye varan bagaj hacmi ve iç mekânında ise yaklaşık 29 litrelik saklama alanı ile Yeni Renault Duster tüm ihtiyaçları bir arada karşılayan özellikler sunuyor.

Yeni Renault Duster, ultra verimli E-Tech tam hibrit motor sistemi de dahil üç farklı motor seçeneğine sahip. 145 hp güç üreten gelişmiş tam hibrit motor seçeneğiyle ortalama 5 lt/100 km yakıt tüketimi ve 114 gr/km CO2 emisyonuna sahip olan model, içten yanmalı bir araca göre %40 a varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Şehir içi kullanımda yolculuk süresinin %80’ine kadar elektrik modunda çalışabilmesinin yanı sıra, yine elektrik modunda ilk kalkış hareketini yapabiliyor.

Renault Duster motor seçenekleri

Özellik Mild Hybrid Advanced Eco G E-Tech Full Hybrid

Motor 130 hp 4×4 100 hp 145 hp

Maksimum Güç (kW/bg) 97 (130) 74 (100) 105 (145)

Tork (Nm) 230 160 (170) 148 (205)

Vites Tipi Manuel Manuel Otomatik

Çekiş Tipi 4×4 4×2 4×2

Vites Sayısı 6 ileri manuel 6 ileri manuel —

Silindir Hacmi (cm³) 1199 999 1598

Silindir Sayısı 3 3 4

Emisyon Standardı EURO6 EURO6 EURO6

Emisyon Kontrol Methodu WLTP WLTP WLTP

Fiyat listesi

Evolution Eco-G 100 hp 1.249.000 ₺

Evolution E-Tech full hybrid 145hp 1.530.000 ₺

Evolution mild hybrid advanced 130hp 4×4 1.580.000 ₺

Techno E-Tech full hybrid 145hp 1.570.000 ₺

Techno mild hybrid advanced 130hp 4×4 1.620.000 ₺

Opsiyon listesi

Evolution

Eller Serbest Renault Card Sistemi ve Çalıştırma 10.000 ₺

Metalik Renk 9.000 ₺

Sis Farı 2.000 ₺

Yedek Lastik 9.000 ₺

Techno

Ön ve yan park sensörü 6.000 ₺

Multiview kamera 18.000 ₺

Kör nokta uyarı sistemi 12.000 ₺

Metalik Renk 9.000 ₺

Isıtmalı direksiyon 5.500 ₺

18” Elmas Kesim Aluminyum Jant 20.000 ₺

18” Yarı Elmas Kesim Aluminyum jant 20.000 ₺

Isıtmalı ön koltuklar 12.000 ₺

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