Batı Şeria: Guterres İsrail’e dur dedi

Guterres, İsrail’e Batı Şeria’daki askeri operasyonunu derhal sonlandırması çağrısında bulundu. Guterres’in ofisi, “bu operasyonların derhal durdurulması” çağrısında bulunduğunu söyledi.

BM sözcüsü Stephane Dujarric’e göre, BM Genel Sekreteri İsrail’e sivilleri koruma çağrısı da yaptı.

Orduya “maksimum itidal” uygulaması ve yalnızca hayatların korunması kaçınılmaz olduğunda ölümcül güç kullanması çağrısında bulundu.

Batı Şeria’nın rolü

İsrail, 1967 Altı Gün Savaşı’nda Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs’ü ele geçirdi ve işgal etti. Filistinliler bu bölgelerin kendi devletleri olduğunu iddia ediyor.

İsrail, 2005 yılında Gazze Şeridi’ni boşaltmasına rağmen kara, hava ve su sınırlarını kontrol etmeye devam etti. Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki katliamının ardından yaşanan Gazze savaşı, gerilimi önemli ölçüde artırdı.

İsrail: Askeri operasyon terör ağını hedef alıyor

İsrail ordusu Salı günü Batı Şeria’da askeri bir operasyon başlattı ve Hamas’ın çok sayıda üyesinin öldürüldüğünü açıkladı. Tutuklamalar da oldu.

Cenin şehri Tulkarem ile birlikte abluka altına alındı, burası Hamas’ın kalesi olarak görülüyor. İsrail ordusuna göre Perşembe günü Tulkarem’de çıkan çatışmada daha fazla silahlı Filistinli öldürüldü.

Operasyon İran’ın İslamcı terör altyapısına yönelik olduğu dile getirildi.

Askeri operasyon Batı Şeria’da aylardır yapılan en kapsamlı operasyonlardan biri. Aynı zamanda Batı Şeria’daki aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilerin şiddeti de arttı.

Batı Şeria’daki durum, İsrail ile Gazze Şeridi’ndeki İslamcı Filistin örgütü Hamas arasında savaşın başlamasından bu yana önemli ölçüde kötüleşti.

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