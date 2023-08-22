Fatih Altaylı: Merkez Bankası Açıklaması Spor Kulübü Genel Kurulu Gibi

Fatih Altaylı Merkez Bankası açıklamasının spor kulüplerinin divan kurulu veya genel kurul toplantılarındaki konuşmaları hatırlattığını yazdı.

Merkez Bankası’nın “Kur Korumalı Mevduat (KKM) rezaletini” sona erdirmek için yayınladığı genelgeyi hatırlatan Fatih Altaylı Merkez Bankası açıklaması hakkında “Bana Galatasaray Spor Kulübü’nün ya da genel olarak tüm spor kulüplerinin divan kurulu ya da genel kurul toplantılarındaki konuşmaları hatırlattı.” ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı: Merkez Bankası’nın Hiçbir Fikri Yok

Altaylı, söz konusu toplantılarda kürsüye çıkan üyelerin “Kulübün borçlarının azaltılmasını, gelirlerinin arttırılmasını, gelir gider dengesinin sağlanması gerektiğini, başta futbol olmak üzere tüm spor branşlarında düşük maliyetli sporcular bulunmasını, alt yapıdan sporcu yetiştirilmesini ve tüm branşlarda şampiyon olunması gerektiğini, ayrıca da kulübün sosyal tesislerinde üyelere çok ucuza hizmet verilmesi gerektiğini” söylediklerini belirterek yazısına şöyle devam etti:

“Ancak bunun nasıl yapılması gerektiği ile ilgili hiçbir şey söylemezler ve zaten bu konuda bir fikirleri de yoktur.

Merkez Bankası’nın KKM ile ilgili yol haritası da tam böyle.

Hiçbir fikirleri yok. Yeni hesaplar açılmasını istemiyorlar ama mevcut hesapların nasıl TL’de kalacağı ile ilgili bir fikir de üretmiyorlar.”

Açıklamada geri dönen mevduatın dövize gitmesini nasıl engelleyecekleri ile ilgili hiçbir kelime olmadığını ifade eden Altaylı yazısını “Belli ki, bu konuda bir fikirleri de yok” şeklinde bitirdi.

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