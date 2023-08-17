Fatih Altaylı: Selçuk Bayraktar İBB Adayı Olmaz

İBB adaylığını dolaylı da olsa açıklayan Ekrem İmamoğlu’nun AKP’li rakibi kim olacak? Fatih Altaylı Selçuk Bayraktar’ın da aralarında olduğu olası rakipleri yorumladı.

İsmail Saymaz’ın 2024 yerel seçimleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında İmamoğlu ile olası AK Partili adaylar arasındaki yarışın nasıl olacağını öngörmeye çalışan bir anket yayınladığını hatırlatan Altaylı, Buna göre İmamoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum gibi isimler karşısında ipi çok rahat göğüslüyor.Ekrem İmamoğlu’nu nispeten zorlayacak tek aday olarak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar görünüyor ancak o da İmamoğlu’nu geçemiyor” ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı Selçuk Bayraktar yazısına şöyle devam etti:

“Bu anketi kim yaptı, İmamoğlu’nun rakiplerini hangi kritere ya da duyuma göre belirledi bilmiyorum. Ancak iyi bir öngörüde bulunduğu söylemem mümkün değil. Kürt oylarının önemli olduğu İstanbul’da Süleyman Soylu’nun adaylığı intihar anlamına gelir. Son seçimde Binali Yıldırım’a seçimi kaybettiren Süleyman Soylu idi, bunu AK Parti yönetimi de biliyor. Murat Kurum’un ise deprem bölgesinde yaptıkları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gözünden düştüğü ve İstanbul için düşünülmediği Saray kulislerinde konuşuluyor.”

Anketteki en ilginç ismin Selçuk Bayraktar olduğunu yazan Altaylı, damat Bayraktar’ın diğer damat Berat Albayrak’ın aksine AKP örgütü içinde sevildiğini ve saygı gösterdiğini belirterek “Muhafazakar partilerin tamamında kendisine yönelik bir muhabbet olduğu aşikar. Hatta muhaliflerin bile “damat” olması dışında çok da eleştirmediği bir isim. Ancak kendisinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda İmamoğlu’na karşı aday olacağını pek zannetmiyorum” diye yazdı.

Altaylı yazısını şöyle noktaladı:

“İmamoğlu ile Bayraktar bir seçimde karşı karşıya gelecektir ama bu 2024 Yerel Seçimleri değil, muhtemelen 2027 Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacaktır.

İki Trabzonlunun karşı karşıya geleceği seçim ancak bu olabilir. Şu andaki tablo bunu işaret etmektedir.”

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