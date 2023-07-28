Üç başkan yardımcısının birden değiştiği Merkez Bankası’nda yeni atamalar gündemde. Fatih Altaylı Merkez Bankası atamalarını yazdı.

Merkez Bankası’na dün akşam saatlerinde “yeni” atamalar yapılınca telefonunun çalmaya başladığını aktaran Altaylı ““Bu atamalar neye delalet eder” diye. Birini şahsen, diğerlerini ismen bildiğim üç atama da, son derece doğru, son derece yerinde atamalardır” yorumunu yaptı.

Fatih Altaylı Merkez Bankası yazısına şöyle devam etti;

“Bu üç isim arasında şahsen tanıdığım Prof. Dr. Cevdet Akçay, siyasi iktidar hangi parti ya da hangi görüşten olursa olsun hiç düşünmeden Merkez Bankası’nda başkanlık dahil her türlü görevin verilebileceği bir isimdir.

Kendisi ve görüşleri hakkında daha fazla fikir edinmek isteyenler, defalarca konuk olduğu Teke Tek programlarını Youtube’dan bulup izleyebilirler. İzledikçe de bu atamanın şaşırtıcı derecede doğru bir atama olduğunu kendileri göreceklerdir.

Fatih Karahan ise New York Fed’de araştırmacı olarak görev yapan ve Merkez Bankacılığı konusunda güven duyulması gereken bir isim.

Hatice Karahan da Türkiye’de ekonomi bürokrasisinde oldukça tecrübe sahibi ve reel sektörün sivil toplum kuruluşları ile uzun zamandır ilişki içinde.”

Fatih Altaylı Merkez Bankası atamalarının ne anlama geldiğini sorarak “Çok açık anlamı şu; Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan, son birkaç haftada AK Parti içindeki bir kanattan ve Saray’a yakın bazı isimlerden aldıkları “yapıcı olmayan” eleştirilere rağmen güçlerini koruyorlar ve arttırıyorlar. Ve yine bu atamalar yıllardır AK Parti’nin ve Beştepe’nin burnunun pislikten çıkmamasına neden olan smokinli kuşlar grubunun ve bu grubu besleyenlerin etkisinin giderek azaldığını, artık bu kuşları kimsenin takmamaya başladığının da göstergesi.” ifadelerini kullandı.

Altaylı, “Bu da en azından ekonomi yönetiminde aklın yeniden egemen olmaya başlayacağının göstergesi” sözleriyle yazısını noktaladı.

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