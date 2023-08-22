Mansur Yavaş’tan Jet Hamle: O Başkan Görevden Alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu görevden alındı.

ABB’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu’nun gündem olan hakaret görüntülerinin tasvip edilemeyeceği belirtilerek görevden alındığı duyuruldu.

Adnan Tatlısu’nun Görevden Alınmasıyla İlgili Açıklama Şöyle;

“Bir bürokratımızın gizli çekilmiş görüntüleri ile kamuoyuna yansıyan paylaşımlar üzerine; Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yaşananları tasvip etmemiz mümkün değildir. Yeni dönemde dürüstlük, şeffaflık, adalet ve yetim hakkının korunması gibi ilkeler bize ışık tutmaktadır. Bu ilkelerin yanı sıra asgari nezaket kurallarını da çok önemsiyoruz. Yönetim anlayışımız gereğince konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup görüntülerde yer alan bürokratın Daire Başkanlığı görevine son verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

📢 DUYURU Bir bürokratımızın gizli çekilmiş görüntüleri ile kamuoyuna yansıyan paylaşımlar üzerine; Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yaşananları tasvip etmemiz mümkün değildir. Yeni dönemde dürüstlük, şeffaflık, adalet ve yetim hakkının korunması gibi ilkeler bize ışık… — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) August 22, 2023

Ne Olmuştu?

Adnan Tatlısu’nun bir belediye personeline hakaret edip “Seni işten atıyorum, hanımını da işten atıyorum” dediği video ortaya çıkmıştı.

Tatlısu’nun videoda, önce küfredip ardından “Sen hemen istifa et, hanımın da istifa etsin. Hanımını da işten atıyorum, ikinizi de işten atıyorum” dediği duyuldu. Hemen ardındaki videoda da Tatlısu ile işçi arasında bir tartışma yaşandığı, işçinin “Beni tahrik edemezsiniz” dediği duyuldu.

Olayla ilgili konuşan Tatlısu, “Bir tutanak var. Belediyenin çıkışında, sekreterimle birlikte çıkarken arkamdan vuruyor. Vurduktan sonra videoyu açmış, ben de başkasına kızıyorum bunu benim başımda niye bela ettin diye. Sonra da şahıs işten atıldı. O videoda bu beyefendiye değil başkasına kızıyorum. Bu çekene değil. Kendi arkadaşıma küfrediyorum orada” ifadelerini kullanmıştı.

Tatlısu, “Benim şahsı işten atma yetkim yok” derken telefonda konuştuğu kişilerin değil kendisine omuz atan kişinin işten atıldığını söyledi. Tatlısu, “Size omuz attığı için mi işten attınız?” sorusuna ise, “Benim işten atma yetkim yok” şeklinde yanıt verdi.

Mansur Yavaş’tan Beklenmeyen Çıkış! Oğan’ı Yalanladı

YUNANİSTAN KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

