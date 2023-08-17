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Can Yaman’ın Acı Günü
Ünlü oyuncu Can Yaman'ın dedesi Reşat Yaman hayatını kaybetti.
NationalTurk yorumcularından Fuat Yaman’ın babası, ünlü oyuncu Can Yaman’ın dedesi, Beşiktaş Divan Kurulu üyesi Reşat Yaman vefat etti.
Reşat Yaman bugün öğle namazından sonra Suadiye Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
Beşiktaş’ın eski futbolcuları ve kongre üyeleri Fuat Yaman, Güven Yaman ve Suat Yaman’ın babası Reşat Yaman aynı zamanda ünlü oyuncu Can Yaman’ın da dedesi.
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