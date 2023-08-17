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Can Yaman’ın Acı Günü

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın dedesi Reşat Yaman hayatını kaybetti.

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Can Yaman ve babası Güven Yaman
Can Yaman ve babası Güven Yaman

NationalTurk yorumcularından Fuat Yaman’ın babası, ünlü oyuncu Can Yaman’ın dedesi, Beşiktaş Divan Kurulu üyesi Reşat Yaman vefat etti.

Reşat Yaman bugün öğle namazından sonra Suadiye Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Beşiktaş’ın eski futbolcuları ve kongre üyeleri Fuat Yaman, Güven Yaman ve Suat Yaman’ın babası Reşat Yaman aynı zamanda ünlü oyuncu Can Yaman’ın da dedesi.

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