Sınıfta Kalma Geri Geldi: Bakandan Açıklamalar

Sınıfta kalma geri geldi tartışmalarına bakan Yusuf Tekin son noktayı koydu. Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılına ilişkin yol haritasını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni dönemde liselerde devamsızlığın affedilmeyeceğini, açık liselere geçisin zorlaştırılacağını, sınıf tekrarının daha sıkı tutulacağını vurguladı.

Başkent Öğretmenevi’nde gazetecilerle bir araya gelen Tekin, yeni eğitim-öğretim dönemine dair önemli mesajlar verdi.

Liselerde Sınıfta Kalma Geri Geliyor

Okul terkleriyle ilgili sorunları hatırlatan bakan, “Onlarla ilgili değişiklikler eğitim öğretim yılı başlamadan önce ilgili mevzuat değişiklikleriyle kamuoyuyla paylaşılmış olacak. Aynı şekilde özellikle ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen arkadaşlarımızın çok dile getirdikleri hususlar oldu. Bunlardan bir tanesi, özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasından kaynaklanan sorunlardan söz edildi. Bu zaten bizim de gündemimizdeydi, dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız, yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak” diye konuştu.

Tekin, pandemi ve deprem dönemlerinde öğrencilerin açık liselere kaydığını ifade ederek şunları söyledi:

“Açık liseye kaymalarla ilgili de bir dizi tedbiri önümüzdeki günlerde mevzuat değişiklikleriyle almış olacağız. Bu bizim için çok önemli; hem örgün eğitim çağındaki bir gencimizi yaygın eğitim kurumlarına gitmesini doğru bulmuyoruz, hem de açık okullara devam eden bu çocuklarımız özellikle çok sayıda arkadaşımızın eleştirdiği bu merdiven altı, izinsiz kurslar üzerinden bir hazırlık sürecine devam ediyor.

Bu merdiven altı yapılarla mücadele etmek açısından da 11. sınıftan 12’ye geçen öğrenciler içerisinden açık liseye erişim, açık liseye nakil süreçlerini zorlaştırarak eğitim verdiğini iddia eden yapılarla da mücadele etmiş olacağız.

Dolayısıyla açık liseye geçişleri zorlaştıracağız. Şunu açıkça söyleyeyim:

Pandeminin yarattığı kısıtlılıklar çerçevesinde özellikle açık lise sınavlarının elektronik ortamda yapma süreci vardı. Şimdi tekrar eski haline dönüştürüp açık liseye geçişleri bir prosese bağlamak istiyoruz. Zorunlu haller dışında örgün eğitim çağındaki çocuklarımızın açık liseye kayıt yapmalarını istemiyoruz.”

Yusuf Tekin, devamsızlıkla ilgili de net bir açıklama yaparak “Bu konuda önümüzdeki eğitim öğretim yılı sonunda çocuklarımız af ya da benzeri beklenti içerisinde olmasınlar. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz. Şimdiden arkadaşlarımızı uyarmış olalım, sonra bir problemle karşılaşmamak adına” dedi.

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