Fatih Altaylı: İmamoğlu Kazanabilir mi?

Gazeteci Fatih Altaylı “İmamoğlu CHP’ye rağmen kazanabilir mi!” başlıklı yazısında yaklaşan yerel seçimleri ve CHP’deki koltuk kavgalarını yazdı.

Fatih Altaylı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’a razı gelmiş gibi göründüğünü belirterek “Genel başkanlık başka bahara. Çok da açık konuşmadığı basın toplantısından edindiğim izlenim bu. Kendisi açısından doğru olanı mı yaptı! Sanki öyle. Önemli bir CHP’linin dediği gibi, “Bugün Atatürk Anıtkabir’den inip Kurultay’a gelse ve aday olsa Kılıçdaroğlu karşısında kazanma şansı yok.”” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun geçmişte seçim kazanamamasını hatırlatan Altaylı şunları kaydetti:

“Kılıçdaroğlu sanki kendisi İstanbul’u kazanıp ya da herhangi bir seçimi kazanıp genel başkan olmuş gibi “İstanbul’u kazan öyle genel başkanlığa soyun” dedi. Aslında derdi, İmamoğlu’nu İstanbul’da 5 sene daha tutup, 80 yaşına kadar CHP’nin başında kalmak. Çok açık. Çünkü belediye başkanlarının parti yöneticisi olması Anayasa’ya aykırı. (Cumhurbaşkanı parti genel başkanı olurken, belediye başkanının olamamasındaki saçmalık. Bence ikisi de olamamalı)

Peki, İstanbul’u kazanma şansı var mı?

Biliyoruz ki, Kılıçdaroğlu parti içindeki olası rakiplerini şimdiye dek hep “seçim kaybettirmek” suretiyle yok etti.”

“Kılıçdaroğlu İmamoğlu’nu Yok Edecek”

Altaylı, Kılıçdaroğlu’nun geçmişte Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce’yi “yok ettiğini” iddia ederek sıranın İmamoğlu’nda olduğunu vurguladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İmamoğlu arasında ciddi sorunlar olduğunu yazan Altaylı şöyle devam etti:

“Aslında önemli olmayan ama ikilinin birbirine güveninin kalmamasına neden olan sorunlar. Çözülecek gibi de durmuyor. Yeni il başkanı kim olacak bilmiyorum ama genel merkeze yakın, İmamoğlu’na uzak biri gelirse birlikte çalışmaları zor.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu zaten açık açık İmamoğlu’na savaş açmış durumdalar. Diğerleri de genel merkezden gelecek bir işarete göre hareket ederler.

Başkanlar da çalışmaz ise İmamoğlu’nun işi iyiden iyiye zor.

İYİ Parti muhtemelen aday çıkarmaz.

Ama HDP durumu karışık. Seçimden sonra HDP’de “Bu CHP ile bir şey olmuyor. Biz yine AK Parti ile işbirliği mi denesek” fikrinin hakim olmaya başladığını yazmıştım. Bu düşünce HDP içinde yaygın.

Yani bu kez HDP oyları, AK Parti’ye daha yakın. Gerçi İmamoğlu bu sorunu çözebileceğine inanıyor ama şu an HDP’nin gönlü AK Parti ile işbirliğinden yana.”

Altaylı yazısının sonunda İmamoğlu’nun işinin hiç kolay olmadığını belirterek “Partisine rağmen kazanabilecek mi! İnce denedi. Olmadı! Ama bu kez Kılıçdaroğlu gitsin diyen CHP’liler son bir kez sandığa gidecektir muhtemelen” ifadelerini kullandı.

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