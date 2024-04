Yumurta kolesterolü artırıyor mu? Yeni araştırmada ilginç sonuçlar

Birçok besin değeri taşımasına rağmen yumurta tüketimi hakkında birbiriyle çelişen birçok araştırma mevcut. Son araştırmaya göre yumurta tüketimi kolesterolü çok da etkilemiyor.

Yumurtanın pek çok besin değeri vardır ancak yumurta tüketimine ilişkin öneriler yıllar geçtikçe değişmiştir.

Hipokrat Bilim ve Sağlık Dergisi’nde “Yeni araştırma: Zenginleştirilmiş yumurta kolesterolü etkilemiyor” başlığıyla yayınlanan haber;

Yumurta yemenin çeşitli sağlık sonuçlarını, özellikle de risk altındaki gruplarda kalp sağlığı sonuçlarını nasıl etkileyebileceği konusunda araştırmalar devam ediyor.

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, zenginleştirilmiş yumurta tüketmenin, kardiyovasküler hastalık riski taşıyan bireylerde kolesterolü önemli ölçüde etkilemediğini buldu.

Yumurtalar sizin için iyi mi? Bu, uzmanların uzun zamandır çözmeye çalıştığı bir soru ve bu araştırma alanına yönelik pek çok çalışma var.

İlgi duyulan alanlardan biri, yumurta yemenin, kardiyovasküler hastalık sorunları açısından daha yüksek risk altındaki insanları nasıl etkileyebileceğidir.

Yeni çalışma yumurta kolesterol ilişkisi hakkında ne diyor?

Araştırmacıların Amerikan Kardiyoloji Koleji Yıllık Bilimsel Oturumunda sundukları son çalışma sonuçları, haftada bir düzine güçlendirilmiş yumurta yemenin, haftada iki veya daha az yumurta yemeye kıyasla kolesterol üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığını öne sürüyor.

Bulguları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, çalışma zenginleştirilmiş yumurta yemenin kolesterolü daha da kötüleştirmediğini ve hatta zenginleştirilmiş yumurta yemenin bazı faydaları olabileceğini iddia ediyor.

Yumurtanın kolesterol üzerindeki etkisi nedir?

Yumurta uzun yıllardır insan beslenmesinin ortak bir bileşeni olmuştur.

Protein, B12 vitamini, iyot ve D vitamini gibi birçok yararlı besin içerirler. Yumurta türleri için birçok seçenek vardır.

Güçlendirilmiş veya zenginleştirilmiş organik yumurtalar yüksek düzeyde besin içerir çünkü tavuk yemine belirli bileşenler eklenir.

Geçtiğimiz yıllarda yumurta yemeyle ilgili en büyük endişelerden biri, kolesterol içeriği ve bunun kardiyovasküler hastalık riskini ve diğer sağlık sonuçlarını nasıl etkileyebileceğiydi.

Kanıtlar biraz çelişkili görünüyor.

Yakın zamanda yapılan bir inceleme, daha fazla yumurta tüketiminin toplam kolesterolü artırabileceğini ve düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) ile yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) oranını artırabileceğini öne sürüyor.

Ancak inceleme, günde bir yumurtaya kadar yemenin kardiyovasküler hastalık riskini büyük ölçüde etkilemeyebileceğine dair kanıtların da bulunduğunu belirtiyor.

2020’de yayınlanan başka bir şemsiye inceleme, yumurta yemenin genel popülasyonda kardiyovasküler hastalık riskiyle ilişkili olmadığını ortaya çıkardı.

Ancak bu incelemenin yazarları, yumurta yemenin kalp yetmezliği ile nasıl ilişkili olduğunu ve diyabetli kişilerde kardiyovasküler hastalık riskini artırıp artırmadığını incelemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Başka bir inceleme, yumurtaların aslında kardiyovasküler hastalık riskini azaltmada rol oynayabileceğini öne sürdü.

Araştırmada bulunmayan beslenme uzmanı Kelsey Costa şunları kaydetti:

“Yumurta, iyi bir yağsız protein kaynağıdır ve folat, A vitamini, B2 (riboflavin), B5, B12, fosfor ve selenyum dahil olmak üzere birçok temel mikro besin içerir. Ancak yumurtaların serum kolesterol seviyeleri, insülin direnci, oksidatif stres, inflamasyon ve potansiyel kardiyometabolik risk gibi sağlık belirteçleri üzerindeki etkileri konusunda bugüne kadarki araştırma bulguları karışıktır. Bunun nedeni, yumurta bileşiminin nasıl üretildiğine bağlı olarak değişebilmesi ve pişirme yöntemlerinin de onları yemenin potansiyel faydalarını veya zararlarını etkileyebilmesi olabilir.”

Yumurtalar kolesterolü ve kardiyovasküler sağlığı nasıl etkiler?

Bu çalışma, kötü kardiyovasküler sonuçlar açısından belirli bir risk düzeyindeki insanlar arasında zenginleştirilmiş yumurta tüketimini inceledi.

Katılımcıların tamamı en az elli kişiydi ve %24’ünde diyabet vardı. Katılımcıların yaş ortalaması altmış altıydı.

Araştırmacılar 140 katılımcıyı iki gruba ayırdı. Bir gruba her hafta on iki veya daha fazla zenginleştirilmiş yumurta yemesi talimatı verilirken, diğer gruba her hafta ikiden az yumurta yemesi söylendi.

Ana sonuç, kolesterol seviyelerinin, özellikle de yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) ve düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterolün incelenmesiydi.

Araştırmacılar ayrıca belirli mikro besinlerin seviyelerini, lipit seviyelerini ve kardiyometabolik ve inflamatuar biyobelirteçleri de incelediler.

Araştırmacılar iki grubu karşılaştırdıklarında benzer HDL ve LDL değişiklikleri buldular. Bu, zenginleştirilmiş yumurta tüketmenin katılımcılar arasında kolesterolü olumsuz etkilemediğini gösteriyor.

Çalışmanın yazarlarından Nina Nouhravesh şunları söyledi:

“Bu çalışmanın temel bulgusu, 4 aylık bir süre boyunca haftada 12 veya daha fazla zenginleştirilmiş yumurta tüketiminin kolesterolü, özellikle de LDL kolesterolü (kötü kolesterol) veya HDL’yi (iyi kolesterol) olumsuz etkilememesidir.”

İkincil sonuçlardan elde edilen bulgular muhtemelen daha fazla araştırmayı gerektirmektedir. Ancak araştırmacılar, zenginleştirilmiş yumurta grubundaki katılımcılarda toplam kolesterolün, yüksek hassasiyetli troponinin ve insülin direncinin azaldığını buldu.

Bu, zenginleştirilmiş yumurta yemenin potansiyel sağlık yararları konusunda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini gösterebilir.

Altmış beş yaş ve üzeri katılımcılar arasında araştırmacılar, kötü kolesterolde azalma ve iyi kolesterolde artış tespit etti, ancak bu istatistiksel olarak anlamlı düzeyde değildi.

Araştırma sınırlamaları ve sürekli araştırma

Şu anda makalenin tamamı mevcut değildir ve hakemli bir dergide yayınlanmamıştır, bu da araştırmayı analiz etme yeteneğini sınırlamaktadır.

Çalışma yalnızca birkaç ay sürdü, dolayısıyla gelecekteki araştırmalar uzun vadeli sonuçlara bakmak için daha uzun çalışmaları içerebilir. Gelecekteki araştırmalar daha fazla katılımcıyı da içerebilir.

Ayrıca bir basın açıklamasına göre, çalışma dünyanın en büyük yumurta üreticilerinden biri olan Eggland’s Best’ten de fon aldı.

