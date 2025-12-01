Avrupa’daki kurumlar Google’ın Gemini sistemini yanlış bilgi üretmekle suçladı

Avrupa’da faaliyet gösteren çeşitli özel kurumlar, Google’ın Gemini yapay zeka sisteminin kendileri hakkında gerçeği yansıtmayan ve yanıltıcı bilgiler ürettiğini belirterek ciddi endişe duyduklarını açıkladı. Kurum temsilcileri, söz konusu hatalı içeriklerin maddi kayıplara, itibar zedelenmesine ve kamuoyunda yanlış algıya yol açtığını vurgularken, Google’a yapılan resmî bildirimlere rağmen hiçbir düzeltme veya iyileştirme adımının atılmamasının tepkileri artırdığını ifade ediyor.

Google Gemini hakkında hatalı içerik iddiaları büyüyor

Gemini’nin ürettiği yanlış bilgilerin birçok kurumu doğrudan etkilediği, bazı durumlarda gerçek olmayan verilerin kamuya yayılarak mali zarara yol açtığı bildirildi. Kurumlar, kullanıcıların güvenini sarsan bu durumun dijital ekosistem için risk oluşturduğunu savunuyor.

Google’e yapılan uyarılara yanıt gelmedi

Şirketlere göre Google’a defalarca resmî uyarı gönderilmesine rağmen, Gemini’nin içerik doğrulama süreçlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bu durum, yapay zeka sistemlerinin denetlenmesi ve düzeltme mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği yönündeki talepleri artırdı.

AB yetkilileri devreye girmeye hazırlanıyor

Kurumların artan şikayetleri sonrasında Avrupa Birliği makamlarının konuyu incelemeye alması bekleniyor. Yetkililerin, hem yapay zeka sistemlerinin şeffaf çalışması hem de yanlış bilgi üretiminin engellenmesi için yeni adımlar atabileceği değerlendiriliyor.

Daha fazla şeffaflık çağrısı

Kurumlar, sürecin tüm taraflar için daha şeffaf, denetlenebilir ve sorumlu bir çerçevede yönetilmesi gerektiğini dile getiriyor. Yapay zeka alanındaki hızlı gelişmelerin, doğru bilgilendirme ve kontrol mekanizmalarıyla desteklenmediği sürece risk oluşturacağına dikkat çekiliyor.

