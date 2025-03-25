Bahadırhan Dinçaslan serbest bırakıldı. Milliyetçi Kongre Derneği Genel Başkanı Ankara’da düzenlenen protestolarda gözaltına alınmasının ardından, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dinçaslan’ın serbest bırakılmasıyla birlikte gözaltı sürecine dair yeni açıklamalar da gündeme gelebilir.

Milliyetçi Kongre Derneği’nin resmî sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Dinçaslan, Ankara’daki eylemlerde hakkını arayan Türk gençlerini yalnız bırakmadığı için alandaki polisler tarafından darp edilerek gözaltına alınmıştı” ifadelerine yer verildi.

Dinçaslan’ın gözaltına alınması özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırmış; bazı çevreler tarafından “milli duruşa yönelik baskı” olarak değerlendirilmişti.

Ankara’da geçtiğimiz günlerde düzenlenen ve Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili protestolar kapsamında gerçekleştirilen gösterilerde birçok kişi gözaltına alınmış, Milliyetçi Kongre Derneği üyeleri de Türk gençliğinin sesi olmak iddiası adına sahada bulunmuştu.

Bahadırhan Dinçaslan İlk Açıklama

Bahadırhan Dinçaslan Serbest kalmasının ardından ilk açıklamasında X hesabı üzerinden ”

Darbeyle gönüllerde yatan ülkü silinmez

Atsız yere düşmekle bu bayrak yere inmez.”

Dostlar, sağ salim eve geldim. Müsavat Başkan başta olmak üzere dayanışma gösteren herkese teşekkür ediyorum. Detaylı açıklamamı yarın yapacağım ve sayabildiğim herkese tek tek teşekkür edeceğim – fakat şimdi oğlumu çok özledim. Hasret gidereceğim. Eyleme giderken ateşliydi, hala hasta ve onunla değildim diye bana çok kızıyor. Ama onun için gittim – büyüyünce hep birlikte açıklarız.

Bugünlük iki şeye dikkat çekeyim: Birincisi, hakiki Türk milliyetçileri dayanışma gösterince kimse içeride kalmıyor. Hatta detayda ayrışsak bile, bu adam bizimdir dediğinizde etkili oluyor. Her şeyin ötesinde, 48 saat tavanı izleyen herhangi bir Türk milliyetçisi, avukatları haber getirdiğinde gülümseyerek izliyor, tavanın izlerinde haritalar çiziyor, iktidar hayalleri kuruyor. Bu dayanışmayı yalnız musibet zamanlarına bırakmazsak, bizi bağlayan düğümlerin hepsi çözülür.

İkincisi, parmaklıkların bu tarafında çok güzel insanlar vardı. Böyle bir nezaret ortamı görülmemiştir: Beyefendiciğim ayağımı uzatsam rahatsız olur musunuz diye soran, temiz, nezaket sahibi insanlar. Çoğunun TamgaTürk izleyicisi olmasından da gurur duydum. Bu güzel ve iyi niyetli insanların siyasette temsil edilmesi için kararlılığım arttı – beni gözaltına almakla yarattıkları en büyük etki bu oldu. Onlar için elimden geleni yapıyordum, artık gelmeyeni de yapmak için zihnimi ve vücudumu paralama kararındayım.

Ararsanız ve açamazsam kusuruma bakmayın, yarın videolara devam ederiz. Hepinizin mayasındaki bozkurtu selamlıyorum.

Merkez-i hake atsalar da bizi

Kürre-i arzı patlatır çıkarız.” Sözleriyle sevenlerine seslendi.

Bahadırhan Dinçaslan’ın serbest bırakılması, destekçileri tarafından “adaletin geç de olsa tecellisi” olarak yorumlandı. Dinçaslan’ın ilerleyen günlerde bir basın açıklamasıyla yaşanan sürece dair değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.