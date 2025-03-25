Saraçhane Provokatörü Michael Ganoe Sınır Dışı Edildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’de düzenlenen protestolarda kışkırtıcı davranışlar sergileyen ABD vatandaşı Michael Anthony Ganoe, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Michael Ganoe sosyal medya paylaşımları yaptı

Ganoe’nin, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla hakkında işlem yapıldığı öğrenilirken, gün içinde tamamlanan işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği bildirildi. Akşam saatlerinde üçüncü bir ülke üzerinden İsrail’e gönderilen Ganoe’nin, İstanbul’da bulunduğu sürede sosyal medyada Türkiye karşıtı içerikler paylaştığı ve “beşinci kol faaliyeti” yürüttüğü ifade edildi.

Ülkeye geliş tarihi dikkat çekti

Michael Ganoe’nin, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından bir gün sonra, 20 Mart’ta Türkiye’ye giriş yaptığı ortaya çıktı. Ganoe, İstanbul’da yaptığı canlı yayın ve paylaşımlarda, internet kısıtlaması iddiasıyla kamuoyunu manipüle etmeye çalıştı.

Paylaşımlarında destek çağrısında bulunan Ganoe’nin, “WhatsApp grubundaki herkes Facebook’a girip videoyu paylaşsın. Hükümet interneti kısıtladı, yardımınıza ihtiyacım var” ifadeleri, emniyet birimlerince provokatif içerik olarak değerlendirildi.

İçişleri kaynakları: “Beşinci kol faaliyeti”

Ganoe’nin sınır dışı edilmesine ilişkin bilgi veren güvenlik kaynakları, şahsın faaliyetlerinin “beşinci kol” niteliğinde olduğunu ve ülkede kamu düzenini bozmayı amaçladığını ifade etti.

