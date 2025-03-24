Bahadırhan Dinçaslan gözaltına alındı: Ankara’daki müdahale sonrası sağlık kontrolüne götürüldü.

Özellikle Genç Milliyetçiler Arasında Popüler Bir Figür olan Seküler Milliyetçilik Fikrinin İdeoloğu ve Milliyetçi Kongre Derneği Başkanı Bahadırhan Dinçaslan gözaltına Alındı . Öne sürdüğü alternatif milliyetçi yaklaşımıyla gençler arasında popüler olan Dinçaslan’ın başkanı olduğu Milliyetçi Kongre Deneği Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı kararıyla başlayan ve yurda yayılan Saraçhane merkezli eylemlere aktif destek kararı almıştı.

Bahadırhan Dinçaslan, Ankara’da süren protestolara katıldığı gerekçesiyle gece saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı sırasında darp edildiği öne sürülen Dinçaslan, sağlık kontrolünün ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Durumu Kardeşi tarafından X üzerinden açıklanan Dinçaslan ın durumu kardeşi Duyurdu; ( O Paylaşım

Ankara’nın Kızılay semtinde devam eden protestolarda gözaltına alınanlar arasında Milliyetçi Kongre Derneği Genel Başkanı Bahadırhan Dinçaslan da yer aldı. Dinçaslan’ın gözaltı anında polis tarafından darp edildiği ve ters kelepçeyle otobüse bindirildiği belirtildi. Gözlüğü gözünden alınan Dinçaslan’ın, sabaha karşı sağlık kontrolü için hastaneye götürülmeden önce bir süre bekletildiği öğrenildi.

Bahadırhan Dinçaslan sağlık kontrolünden geçirildi, ifadesi tamamlandı

Bahadırhan Dinçaslan ,dün gece saat 02.52 itibarıyla hastanedeki sağlık kontrolünü tamamladıktan sonra Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi. Alınan son bilgilere göre, Dinçaslan’ın ifadesi tamamlandı. Yetkililer, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Öte yandan, Milliyetçi Kongre Derneği üyesi Cihan Özel’in de aynı protesto sırasında gözaltına alındığı ve sağlık kontrolü için emniyet aracında bekletildiği bildirildi. Özel Sonrasında serbest kaldı. Ancak Dinçaslan hala gözaltında . Bugün öğlen adliyeye sevki bekleniyor.

Dinçaslan’a İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu destek verdi. X Paylaşımında ;”Yenikapı Meydanında devlete ve millete kafa tutulurken seyirci kalanlar, Sevgili Kardeşim Bahadırhan Dinçarslan’a güç yetireceklerini zannederlerse yanılırlar.

Öyle bir görev hatırlatması yaparım ki, koltuklar sahiplerinden utanır.

Demedi demeyin!..” İfadeleri ile destek verdi.

Toplam 62 kişi gözaltında

Ankara’da dün gece gerçekleşen gösterilerde toplam 62 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Bahadırhan Dinçaslan ile birlikte gözaltına alınanların ifadeleri alınmaya devam ediyor. Emniyet kaynakları, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü bildirdi.