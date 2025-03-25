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CHP Almanya Örgütüne PKK’lı Teröristlerden Saldırı

Dün Almanya'nın Köln Kentinde Ekrem İmamoğlu için Düzenlenen Etkinlik Sonrası PKK CHPlilere SA

NationalTurk NL25/03/2025
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Almanya Köln de PKK LI Teröristler CHP örgütüne saldırdı.
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CHP Almanya gençlik kolları üyeleri, Köln’deki protesto sonrası Türk ve parti bayraklarıyla dönerken PKK’lı teröristlerin saldırısına uğradı. Polisin müdahalesiyle olay büyümeden engellendi.

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“Köln protestosu sonrasında eve dönüş yolunda olan bir grup gençlik kolları üyemiz, ellerinde Türk ve CHP bayrakları varken, PKK’lı teröristlerin fiziki saldırısına uğramıştır. Polisin müdahalesi ile olay büyümeden önlenmiştir. Demokratik hakkımızı kullanmaktan bir an bile geri durmayacağız ama provokasyonlara karşı da çok dikkatli olacağız. Millet iradesine sahip çıkıyoruz.”

CHP Almanya örgütü, Köln’de düzenlenen protesto sonrasında büyük bir provokasyonla karşı karşıya kaldı. Gösteri sonrası evlerine dönmek üzere yola çıkan gençlik kolları üyeleri, ellerinde Türk bayrakları ve CHP flamaları taşıdıkları sırada PKK’lı teröristlerin saldırısına uğradı.

Alınan bilgilere göre, gençlerin bulunduğu grup PKK sempatizanları tarafından hedef alındı. Fiziki saldırıya maruz kalan CHP’liler, çevredeki polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle daha büyük bir olay yaşanmadan koruma altına alındı.

CHP Almanya “Demokratik Hakkımızdan Vazgeçmeyeceğiz”

Saldırının ardından CHP Almanya örgütünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Köln protestosu sonrasında eve dönüş yolunda olan bir grup gençlik kolları üyemiz, ellerinde Türk ve CHP bayrakları varken, PKK’lı teröristlerin fiziki saldırısına uğramıştır. Polisin müdahalesi ile olay büyümeden önlenmiştir. Demokratik hakkımızı kullanmaktan bir an bile geri durmayacağız ama provokasyonlara karşı da çok dikkatli olacağız. Millet iradesine sahip çıkıyoruz.”

Saldırı sosyal medyada da büyük tepki toplarken, olayın faillerinin tespiti ve gerekli adli işlemlerin başlatılması için yerel güvenlik güçlerinin çalışma yürüttüğü öğrenildi.

CHP Almanya örgütünün ve genç üyelerinin maruz kaldığı bu saldırı, yurt dışında yaşayan Türkiye kökenli vatandaşların karşı karşıya kaldığı güvenlik risklerini bir kez daha gündeme taşıdı.

Gelişmeler oldukça aktaracağız.

SON DAKİKA; CHP KURULTAYI TEKRAR İPTAL YOLUNDA

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NationalTurk NL25/03/2025
139 1 dakika okuma süresi
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