CHP Kurultay Krizinde yeni perde . Parti içinde bekleyiş sürüyor. eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı kurultay delegelerinin açtığı davada Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi ara kararını açıkladı. Mahkeme, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 6 Nisan 2025’te yapılmasına karar verdiği olağanüstü kurultay kararının yürütmesinin durdurulması yönündeki talebi reddetti.

Davayı Lütfü Savaş’ın Avukatı Açtı

Davayı açan taraf, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı kurultay delegeleriydi. Davacılar adına konuşan avukat Onur Yusuf Üregen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in aldığı olağanüstü kurultay kararının parti tüzüğüne aykırı olduğunu savunarak bu kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması için Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Aynı zamanda, kurultayda seçilen mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılması yönünde de ihtiyati tedbir talebinde bulunulmuştu. Ancak bu talep daha önce mahkeme tarafından reddedilmişti.

Mahkemeden Gerekçeli Ret Kararı

Mahkeme, davacının yeni ihtiyati tedbir talebini yeniden değerlendirdi. Ara kararda, ihtiyati tedbirin yalnızca uyuşmazlık konusu hakkında verilebileceği, CHP gibi tüzel kişiliklerin tüm faaliyetlerinin bu tür davalarda doğrudan tedbir konusu edilemeyeceği vurgulandı.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

“Tüzel kişilik faaliyetleri, ancak gerçekleşmesinden sonra dava konusu edilebilir. Mevcut durumda dava dilekçesi ve ekleri, talep dilekçesi ve dosya kapsamı incelendiğinde, davacının iddiasını yaklaşık ispat seviyesindeki delillerle ortaya koyamadığı anlaşılmıştır.”

Mahkeme bu değerlendirmeyle, 6 Nisan 2025’te yapılması planlanan olağanüstü kurultayın iptali için talep edilen ihtiyati tedbir kararını reddetti.

CHP Olağanüstü Kurultayı 6 Nisan’da Yapılacak

Mahkeme kararıyla birlikte, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı tarihte olağanüstü kurultayın yapılmasının önünde herhangi bir hukuki engel kalmadı. Parti yönetimi, 6 Nisan’da Ankara’da yapılacak kurultay hazırlıklarına devam ediyor.

Kurultayın, yerel seçim sonuçları, İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası oluşan siyasi tablo ve parti içi dengelerin yeniden belirlenmesi açısından kritik bir eşik olacağı belirtiliyor.

Siyasi Gelişmelerle Paralel Seyreden Hukuki Süreç

CHP’de kurultay sürecine dair yaşanan bu hukuki gelişme, partinin son dönemde karşı karşıya kaldığı sert siyasi atmosferin de bir parçası olarak görülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte partinin merkezinde yaşanan kriz, örgüt içinde farklı bakış açılarını da açığa çıkarmış durumda.

Öte yandan, CHP lideri Özgür Özel’in kurultayı ertelemeden, belirlenen tarihte gerçekleştirme kararlılığı, partideki muhalif unsurların sert itirazlarıyla karşı karşıya kalmıştı.