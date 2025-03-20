Ekrem İmamoğlu İnşaat Şirketine El Konuldu

Ekrem İmamoğlu İnşaat’a El Konuldu: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Açıklama

Ekrem İmamoğlu İnşaat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında MASAK raporları doğrultusunda el konulan şirketler arasına girdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, sulh ceza hakimliği kararıyla el konulan şirketler arasında yer aldı.

Ekrem İmamoğlu İnşaat Soruşturması: MASAK Raporları ve El Koyma Kararı

İmamoğlu İnşaat, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ortaklarından olduğu şirket olarak biliniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2024/228233 nolu soruşturma dosyası kapsamında MASAK raporlarının incelenmesi sonucu İmamoğlu İnşaat’a el konulmasına yönelik talepte bulundu ve sulh ceza hakimliği bu talebi kabul etti.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“19/03/2025 tarihinde soruşturma kapsamında temin edilen MASAK raporları uyarınca şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine sulh ceza hakimliği kararı ile el konulmuştur. Kamuoyuna duyurulur.”

İmamoğlu İnşaat Hakkındaki Soruşturma Genişleyebilir mi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu İnşaat hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Uzmanlar, şirketin mali kayıtlarının detaylı şekilde inceleneceğini ve sürecin ilerleyen aşamalarında yeni adımların atılabileceğini öngörüyor.

İmamoğlu İnşaat hakkında verilen bu karar, Ekrem İmamoğlu’nun siyasi geleceği açısından kritik bir dönemeç olabilir. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz.