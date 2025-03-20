Özgür Özel Saraçhane meydanında yaptığı konuşmada, Ekrem İmamoğlu’nun hakkında yürütülen soruşturmayı “hukuksuzluk” olarak tanımladı.

Özel, “İstanbulluların üst üste üç kez seçtiği belediye başkanına yapılan darbe girişimi, milli iradeye yapılmış bir darbedir” dedi.

“Ortada ne yolsuzluk ne bir terör örgütü var. Ama ortada bir kılıf uydurmaya çalışan, görevlendirilmiş yargı cellatları var” diyen Özel, “Ekrem İmamoğlu’nun aday olmasından Recep Tayyip Erdoğan korkuyor, bunu hepimiz biliyoruz” ifadelerini kullandı.

”Bunu Kimin Yaptığını Biliyoruz”

Özgür Özel Saraçhane konuşmasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nı “hukuksuzlukla” suçladı ve asıl talimatın kimden geldiğini bildiklerini vurguladı.

“Bunu yaptıran geceleri uykusundan sıçrayarak uyanıyor ve kendi sesini duyuyor; İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder.”

“Kabusu olan o ses, onu rahat bırakmıyor. Çünkü İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır.”

“Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ile karşı karşıya girdiği dört seçimi kaybettiği için bu kumpası kuruyor.”

Özel, İmamoğlu’na yönelik yargı sürecinin siyasi olduğunu ve bunun bir intikam operasyonuna dönüştüğünü iddia etti.

“Talimatı Alan Değişti, Talimatı Veren Değişmedi”

Özgür Özel Saraçhane konuşmasında, yargı üzerindeki baskıya da değindi. “Bu süreçte rol alanlar değişmiş olabilir ama talimatı veren kişi değişmedi” diyen Özel, şunları söyledi:

“12 yıl önce de aynı kişi, o zaman FETÖ savcılarını kullanarak orduya kumpas kurdu.”

“O gün kahraman askerleri terörist ilan edenler, bugün Ekrem İmamoğlu’nu yargı sopasıyla susturmaya çalışıyor.”

“O günkü kumpasın başında kim vardıysa, bugünkü hukuksuzlukların arkasında da o var.”

Özel, Erdoğan’ın hukuku bir intikam aracı olarak kullandığını ve Türkiye’deki yargı düzeninin siyasallaştırıldığını ifade etti.

Özgür Özel Saraçhane’de İmamoğlu’na Destek Verdi

CHP lideri Özgür Özel Saraçhane meydanında yaptığı konuşmada, Ekrem İmamoğlu’na sahip çıktığını ve bu hukuki sürecin siyasi baskının bir sonucu olduğunu savundu.

“Bu millet iradesine sahip çıkacak.”

“Bu hukuksuzlukları tarihe not düşüyoruz.”

“Ekrem İmamoğlu yalnız değildir.”

Özgür Özel Saraçhane konuşmasında, demokrasiye ve halkın iradesine vurgu yaparak, bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.