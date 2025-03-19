İyi Parti Ekrem İmamoğlu İle Yan Yana

İYİ Parti’den Ekrem İmamoğlu’na Destek: “Demokrasiyi ve Adalet Duygusunu Yaralayan Süreci Kınıyoruz”

İYİ Parti, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını sert bir dille eleştirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 81 il başkanını olağanüstü toplantıya çağırarak gelişmeleri değerlendirdi. İYİ Parti’nin 81 il başkanı, toplantının ardından yaptığı ortak açıklamayla Ekrem İmamoğlu’na destek verdi ve hukuksuz gözaltı kararına karşı duracaklarını ilan etti.

İYİ Parti İl Başkanları: “Boyun Eğmeyeceğiz”

İYİ Parti Ekrem İmamoğlu 81 il başkanı ile destek açıklaması yaptı.Ankara’da bir otelde yapılan toplantının ardından ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamayı yapan İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, Ekrem İmamoğlu’na destek mesajı vererek gözaltı kararını kınadı:

“Bizler, Türk demokrasisinin 150 yılı aşan birikim ve geleneğine yürekten bağlı, millet iradesini her iradenin üzerinde gören, hukukun ve demokrasinin, hava gibi, su gibi ihtiyaç olduğu gerçeğini haykıran il başkanları olarak, siyasi tarihimizin bu kara gününde, İYİ Parti’nin 81 il başkanı olarak, milletimizin iradesiyle seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu’nun, demokrasiyi ve adalet duygusunu yaralayan gözaltı sürecini kınıyoruz.”

Yıldırım, İYİ Parti’nin demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusundaki kararlılığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuku, adaleti çiğneyen bir iktidar, kendi meşruiyetini de çiğnemiş, hatta sonlandırmış demektir. Türkiye’nin ve Türk milletinin huzurunu hedef alan bu kaos planının karşısında durmaya, genel başkanımızın bu uğurda atacağı her adımda, her saniye arkasında ve ardında olmaya devam edeceğiz.”

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu: “Cumhuriyet Yarışmaktır, Cumhuriyet Seçebilmektir”

İYİ Parti Ekrem İmamoğlu’na destek açıklarken Parti Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, gözaltı sürecine ilişkin yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu’na destek vererek şunları söyledi:

“Cumhuriyet yarışmaktır. Cumhuriyet seçebilmektir. Cumhuriyet hürriyettir.”

Dervişoğlu’nun açıklamasına İYİ Parti’nin 81 il başkanı destek verirken, İYİ Parti’nin hukuksuzluğa karşı her platformda mücadele edeceği mesajı verildi.

“İYİ Parti’nin 81 İl Başkanı olarak milletimize ilan ediyoruz ki; bu zorbalık karşısında, Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu gibi dik duracağız. Susmayacağız. Korkmayacağız. Boyun eğmeyeceğiz.”

İYİ Parti, Ekrem İmamoğlu’na Destek Açıklamalarına Devam Edecek

İYİ Parti, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına karşı güçlü bir tavır aldığını vurgularken, parti yetkilileri Ekrem İmamoğlu’na destek açıklamalarının devam edeceğini belirtti. İYİ Parti, demokrasiyi ve milletin iradesini hedef alan girişimlere karşı mücadelesini sürdüreceğini duyurdu.

İYİ Parti’nin bu açıklaması, Ekrem İmamoğlu’na destek veren muhalefet partilerinin birleştiği ortak bir tepki olarak değerlendirilirken, siyasi gündemde geniş yankı uyandırdı. Bu karar ile İyi Parti Ekrem İmamoğlu’na Destek verdi.