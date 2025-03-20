Türkiye’ye Dönen Mansur Yavaş Açıklama Yaptı

Mansur Yavaş açıklama yaptı: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Tayvan’daki programını yarıda keserek Türkiye’ye dönen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Havalimanı’nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Mansur Yavaş Açıklama: “Hukuk Herkese Lazım”

İşte Yavaş’ın Açıklamaları;



Mansur Yavaş, Türkiye’de yargının siyasallaşmasının ülkeye zarar verdiğini söyledi. Yavaş, İmamoğlu’na yönelik sürecin normal olmadığını vurgulayarak, hukuk sistemine güvenin ciddi şekilde sarsıldığını belirtti.

✔ “Yargının tarafsız ve bağımsız olması gerektiğini söylüyoruz ama bazı yorumcular günler öncesinden olacakları söylüyor. Avukatının ulaşamadığı bilgilere nasıl ulaşıyorlar? Ertesi gün de bu olaylar yaşanıyor. Bu şartlarda yargının bağımsız olduğundan bahsetmek mümkün değil.”

✔ “Ben uçakta gelirken de dünya medyasını takip ettim. Herkes Türkiye’de yargıya olan güvenin azaldığını konuşuyor. Böyle bir ülkeyle kimse ticaret yapmak istemez, ilişki kurmak istemez.”

✔ “Türkiye’nin acilen tarafsız ve bağımsız bir yargı sistemine geçmesi gerekiyor. Parlamenter sisteme dönüş yollarının açılması şart.”

Mansur Yavaş Hakkındaki Soruşturma İddialarına Yanıt Verdi

Mansur Yavaş açıklama sırasında kendisine yöneltilen “Hakkınızda bir soruşturma var mı?” sorusuna da yanıt verdi.

✔ “6 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum, hakkımda 109 şikayet yapıldı. 101’i mülkiye müfettişleri tarafından soruşturulup kapatıldı. Geri kalanların da kapanacağından eminim. Hakkımda herhangi bir soruşturma yok.”

✔ “1999’dan bu yana bütün banka hesaplarım açıktır. Dileyen herkes inceleyebilir. Kamuoyuna bile açabilirler. Korktuğum hiçbir şey yok.”

✔ “Ancak kendi kendilerine yeni bir şeyler uydurarak bizi hedef göstermeye çalışabilirler. Ama hukuk dışına çıkanlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Arnavutluk kararını iyi okusun.”

Mansur Yavaş Açıklama: “Saraçhane’de Halkın Tepkisini Gördük”

İstanbul’daki programına da değinen Mansur Yavaş açıklama sırasında, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nu ziyaret edeceğini ve Saraçhane’ye gideceğini belirtti.

✔ “Saraçhane’de dün akşam çok büyük bir kalabalık vardı. Bu kalabalık hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

✔ “Artık halk olan biteni görüyor. Kendi iradesine yapılan saygısızlığı fark ediyor ve sahip çıkıyor.”

✔ “Türkiye genelinde halk iradesine sahip çıkacak. Bugün CHP’nin 415 belediye başkanı var ve halk bu yönetimden memnun.”

✔ “Memnun olmadığı yöneticileri ise gönderecek. Saraçhane’deki kalabalık, halkın tavrının açık bir göstergesidir.”

Mansur Yavaş Açıklama: “Türkiye İçin Hukukun Üstünlüğü Şart”

Mansur Yavaş açıklama yaparak, Türkiye’nin geleceği için hukukun üstünlüğünün sağlanması gerektiğini vurguladı. Yargının siyasallaşmasının ülkeye büyük zarar vereceğini ve uluslararası alanda Türkiye’ye duyulan güvenin sarsıldığını ifade etti.