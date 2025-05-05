Ekrem İmamoğlu kurultay soruşturmasında ifade verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ve 90 kişinin şüpheli sıfatıyla ifade verdiği soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu da şüpheli sıfatıyla dinlendi. CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen kurultayında bazı delegelere maddi menfaat sağlandığı ve seçim sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine ifade veren İmamoğlu, savcının 9 sorusuna toplu yanıt vermek istediğini belirtti.

“Tanık değil, tanıdık simalar”

Kurultayda CHP Genel Başkanı Özgür Özel lehine çalıştığı ve finansal destek sağladığı yönündeki tanık ifadelerini reddeden İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Adına tanık denilen ancak tanık olmayan aynı 3-5 isim her seferinde yeni bir dosyada yeniden sahneye çıkarılıyor. Ya benim ya da partimin üzerine yeni bir iftira kurgulamakla görevlendiriliyorlar.”

İddialar arasında yer alan medya mensuplarını finanse edip Londra gezisine götürme, doğu illerindeki delegelerle İstanbul’da toplantı yapma ve bazı ilçe belediye başkanlarını Özgür Özel’e oy vermesi için destekleme suçlamalarını da kesin bir dille reddetti.

Ekrem İmamoğlu: Bu senaryo kimin ürünü?

İfade sürecinde İmamoğlu, “Bu akıl dışı beyanları kimlerin ezberlettiğini, hangi odakların bunlara yol tarif ettiğini sorgulamak yerine bağımsız olması beklenen yüce Türk yargısının bu kişileri ‘muteber tanık’ ilan etmesi hangi hukuk anlayışıyla bağdaştırılabilir?”

İmamoğlu, yargının siyasi müdahalelerle hareket ettiğini savunarak süreci şöyle değerlendirdi:

“Adaletin terazisine iftirayı, dedikoduyu, siyasi siparişleri koymak sadece bireylere değil, doğrudan milletin iradesine ve demokrasimize saldırıdır. Yargının akıl ve vicdan dışı bu senaryoların figüranı haline getirilmeye çalışılması yalnızca bir hukuki çürüme değil, aynı zamanda halkın adalet duygusuna açık bir ihanettir.”

Soruşturmada 90 şüpheli, 36 tanık

Soruşturma kapsamında bugüne dek 90 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Ayrıca, 36 kişinin tanık olarak beyanı dosyaya eklendi. İddianamenin ilerleyen günlerde hazırlanması bekleniyor.

