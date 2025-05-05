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Beyaz Saray’dan ‘Jedi Trump’ paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 Mayıs Star Wars Günü kapsamında paylaşılan yapay zeka destekli Jedi görseli sosyal medyada yankı uyandırdı. Işın kılıcı, kartallar ve mesajın tonu dikkat çekerken, renk tercihi dahi tartışma konusu oldu.

NationalTurk FR05/05/2025
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ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 Mayıs Star Wars Günü kapsamında paylaşılan yapay zeka destekli Jedi görseli sosyal medyada yankı uyandırdı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 Mayıs Star Wars Günü kapsamında paylaşılan yapay zeka destekli Jedi görseli sosyal medyada yankı uyandırdı.
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Beyaz Saray’ın resmi X (eski Twitter) ve Instagram hesaplarında, 4 Mayıs “Star Wars Günü” dolayısıyla yapılan paylaşım, ABD kamuoyunda tartışma yarattı. Paylaşımda, Başkan Donald Trump, kaslı kolları ve elindeki kırmızı ışın kılıcıyla iki kel kartalın arasında, bir Jedi savaşçısı olarak resmedildi.

Paylaşım metninde ise şu ifadeler yer aldı:

“Sith krallarını, katilleri, uyuşturucu baronlarını, tehlikeli mahkumları ve bilinen MS-13 çetesi üyelerini galaksimize geri getirmek için çok sıkı mücadele eden radikal solcu çılgınlar dahil, herkese Mutlu 4 Mayıslar. Siz direniş değil, İmparatorluksunuz. May the 4th be with you.”

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1 Renkler ve taraflar: Kırmızı ışın kılıcı neden tartışıldı?
2 Trump’tan üç günde ikinci yapay zeka görseli
2.1 Görseller üzerinden yürüyen yeni iletişim anlayışı

Renkler ve taraflar: Kırmızı ışın kılıcı neden tartışıldı?

Görselde Trump’ın taşıdığı kırmızı ışın kılıcı, “iyi” ve “kötü” arasındaki çizgiyi temsil ettiği için bazı Star Wars hayranlarının tepkisini çekti. Seride kırmızı renk genellikle karanlık tarafı, yani Sith’leri simgeliyor. Darth Vader, Darth Maul ve Kylo Ren gibi karakterler bu rengi kullanırken, Luke Skywalker ve Anakin gibi Jedi’lar mavi veya yeşil kılıç taşıyordu.

Bazı kullanıcılar, kırmızının aynı zamanda Cumhuriyetçi Parti’nin de rengi olduğunu savunarak tercih edilen renk konusunda fikir ayrılığına düştü. Bazı yorumlarda ise kılıcın kırmızı değil turuncu olduğuna dair iddialar yer aldı.

Donald Trump bu sefer Papa oldu!

Trump’tan üç günde ikinci yapay zeka görseli

Söz konusu paylaşım, Beyaz Saray tarafından üç gün içinde paylaşılan ikinci yapay zeka destekli Trump görseli oldu. Cuma günü yapılan başka bir paylaşımda Trump, Papa Francis’in vefatının ardından “Papa olmak isterdim” açıklamasına atıfla, papa kıyafetleri giymiş şekilde resmedilmişti.

Görseller üzerinden yürüyen yeni iletişim anlayışı

Beyaz Saray’ın son dönemlerde yapay zekâ ile üretilmiş görselleri kamuoyuyla paylaşması, geleneksel siyasi iletişim anlayışının dışına çıkıldığını gösteriyor. Mizahi ögeler ve meme diliyle donatılmış içeriklerin hem destekçileri hem de muhalifleri tarafından farklı yorumlarla karşılanması, siyasi iletişimde yeni bir döneme işaret ediyor.

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NationalTurk FR05/05/2025
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