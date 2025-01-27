Ekrem İmamoğlu Hakkında Re’sen Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla re’sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun, bugün düzenlediği basın toplantısında Başsavcılıkça yürütülen bir kısım soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği iddia edildi. İmamoğlu’nun ayrıca, bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği öne sürülerek ’yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs’ ve ’adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı.

Öte yandan yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar için de gerekli tespitin yapılarak soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiği öğrenildi.

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