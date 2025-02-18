Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esenyurt Davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Esenyurt davası kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında açtığı manevi tazminat davası mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme, Özel’in ifadelerinin “ağır eleştiri” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 31 Ekim 2024’te Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Esenyurt Meydanı’nda yaptığı konuşmada, Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle dava açmıştı. Dava dilekçesinde Özel’in “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ve “iftira” suçlarından yargılanması ve 1 milyon liralık manevi tazminata mahkûm edilmesi talep edilmişti.

Davaya bakan İstanbul Anadolu 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özel’in konuşmasının siyasi eleştiri sınırları içinde kaldığını belirterek davayı reddetti. Mahkemenin kararında, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ifade özgürlüğüne dair kararlarına atıfta bulunularak, “İfade özgürlüğü, toplum önünde bulunan kişilere yöneltilen sert eleştirileri de kapsar. Demokratik bir toplumda, siyasetçilerin en ağır eleştirilere dahi katlanma yükümlülüğü vardır” ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esenyurt Davasında Mahkemenin Gerekçesi

Mahkeme gerekçesinde, Özel’in Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasıyla ilgili yaptığı konuşmada, “tutuklamanın hukuka aykırı olduğu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının Erdoğan’dan talimat aldığı, Başsavcının eski savcı Zekeriya Öz ile benzer bir tutum sergilediği ve yönetimin yargıya müdahalesinin diktatörlüğe işaret ettiği” yönünde açıklamalar yaptığı hatırlatıldı. Mahkeme, bu ifadelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişilik haklarına saldırı niteliği taşımadığına hükmetti.

Kararda, “Konuşmanın tamamı değerlendirildiğinde, davalı (Özel) tarafından sarf edilen sözlerin kişilik haklarını doğrudan hedef almadığı, siyasi bir eleştiri kapsamında olduğu görülmektedir. AİHM’in yerleşik içtihatları doğrultusunda, kamusal görevde bulunan kişilerin daha sert eleştirilere maruz kalması doğaldır” denildi.

Esenyurt Davası ve Siyasi Gerginlik

Özel’in dava konusu olan konuşması, 31 Ekim 2024’te Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından yapılmıştı. Özer, PKK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınmış, kısa süre sonra tutuklanarak görevden alınmıştı. Bu gelişme, muhalefet tarafından “yargının siyasallaştırılması” olarak yorumlanmış ve İstanbul’un çeşitli ilçelerinde protestolar düzenlenmişti.

Özgür Özel, Esenyurt’ta yaptığı konuşmada, “Halkın iradesine darbe yapılıyor” ifadelerini kullanmış, AKP iktidarını ve yargıyı sert bir dille eleştirmişti.

Mahkemenin ret kararı, Türkiye’de ifade özgürlüğü ve siyasi eleştiri alanındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Özellikle yerel seçimlerin ardından muhalefet belediyelerine yönelik artan baskılar ve kayyum atamaları, Türkiye’nin siyasi atmosferinde yeni gerilimlere yol açıyor.