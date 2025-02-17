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Zelenskiy, Türkiye’ye geldi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile stratejik iş birliği ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere Ankara’ya ulaştı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın 18 Şubat Salı günü görüşecek. Zelenskiy ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, 21.08’de Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi.
Zelenskiy Ankara’ya indi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, havalimanında yetkililer tarafından karşılandı. Zelenskiy’nin, yarın Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüşmesi planlanıyor.