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Zelenskiy, Türkiye’ye geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile stratejik iş birliği ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere Ankara’ya ulaştı.

Aslı17/02/2025
117 Bir dakikadan az
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın 18 Şubat Salı günü görüşecek.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın 18 Şubat Salı günü görüşecek.
Seyşeller

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın 18 Şubat Salı günü görüşecek. Zelenskiy ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, 21.08’de Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi.

Zelenskiy Ankara’ya indi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, havalimanında yetkililer tarafından karşılandı. Zelenskiy’nin, yarın Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüşmesi planlanıyor.

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Aslı17/02/2025
117 Bir dakikadan az
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