Eyüp Sultan Camii’nde korkutan olay!

Eyüp Sultan Camii’nden ilahi işaret mi?

İstanbul’daki Eyüp Sultan Camii’nin avlusunda bulunan tarihi ağaç sabah saatlerinde köklerinden sökülerek devrildi.

Bu gelişme kamuoyunda endişeye yol açtı.

Çünkü 29 Ocak 2023’te önce, yine Eyüp Sultan’da avize nedensiz yere sallanmış, ardından 6 Şubat’ta Türkiye’de 10 kentte büyük felakete yol açan Kahramanmaraş depremi meydana gelmişti.

Olası büyük İstanbul depreminin uluslararası yayınlarda son dönemde sık sık yer almasının ardından Eyüp Sultan Camii’nin avlusundaki 550 yıllık tarihi çınar ağacının yerinden sökülerek devrilmesi de kamuoyunda “Bu da bir mesaj mı?” endişesini meydana getirdi.

Metafizikçiler, bunun bir olayı işaret ettiğini dile getiriyor.