PFDK’dan 224 futbolcu ve 24 hakeme hak mahrumiyeti

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) yeni kararlarını kamuoyuyla paylaştı. 16 Aralık 2025 tarihli ve 37 sayılı toplantıda alınan kararların, “A Takım” listelerinde yer alan veya statüler gereği esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör futbolcuları da kapsadığı bildirildi. TFF, ayrıca daha önce sevk edilen grupların dışında kalan ve soruşturmaları tamamlanan isimlere ilişkin hükümlerin de duyurulduğunu açıkladı.

Dosyalar genişledi, kapsam yeniden tanımlandı

Açıklamaya göre Kurula sevk edilen isimler arasında, “A Takım” listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 197 futbolcu bulunuyor. Bunun yanı sıra 10.11.2025 tarihinde PFDK’ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde soruşturması tamamlanan 27 futbolcu ile 28.10.2025 tarihinde PFDK’ya sevk edilen 152 hakem haricinde ilave soruşturma kapsamındaki 22 hakem ve daha önce haklarında Kurulumuzca incelemenin devamına karar verilen 2 hakem hakkında da karar alındığı bildirildi.

TFF’nin açıklaması

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 16.12.2025 tarih ve 37 sayılı toplantısında FDT’nin 57. maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilen,“A Takım” listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 197 futbolcu,

10.11.2025 tarihinde PFDK’ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde soruşturması tamamlanan 27 futbolcu,

28.10.2025 tarihinde PFDK’ya sevk edilen 152 hakem haricinde ilave soruşturma kapsamındaki 22 hakem ve daha önce haklarında Kurulumuzca incelemenin devamına karar verilen 2 hakem hakkındaki almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1-ABDULKADİR ÇELİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

2-ABDULKADİR AÇAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,3-ABDULLAH DOĞUKAN YALDIZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

4-ABDULMELİK HANALP’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

5-ADAR ALKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

6-AHMET DEMİRELLİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

7-AHMET KÜÇÜKAYDIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,8-AHMET SEZER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

9-AHMET ARDA BİRİNCİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

10-AHMET ARDA ÇAKMAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

11-ALİ ŞENTÜRK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

12-ALİ ARKIN YILMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

13-ALİ KUBİLAY ALTUNAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,14-ALİ OSMAN DÖNER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

15-ALPEREN DUMAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASIile cezalandırılmasına,

16-ALPEREN KAHRAMAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

17-ARDA BAYRAM’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

18-ARDA UYSAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,19-AYBERK DENİZ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

20-AZİZ DEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

21-AZİZ AZTAĞAÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

22-AZİZ CAN TEMEL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

23-BAHADIR GÖLGELİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

24-BARAA KAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,25-BARAN KARAKOÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

26-BARTU SALTAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

27-BATUHAN UÇAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

28-BEDRAN EKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

29-BEKİR CAN UĞUR’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

30-BERK ZERENMAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,31-BERK DEMİRTAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

32-BERK KIRKICI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

33-BERKAY ÖZDENİZ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

34-BERKAY YILMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

35-BERKAY GÜNTAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

36-BERKCAN CENGİZ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,37-BERKE ŞENÖZLÜLER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

38-BERKE AÇAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

39-BUĞRA ÖZKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

40-BUĞRA CAN YILDIRIM’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

41-BUĞRA SERHAT GÜNEŞ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

42-BULUT GÜÇ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,43-CAN POLAT KAYAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

44-CENK ÇALIŞKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

45-CENKER ÖZDEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

46-ÇAĞATAY FAİK GÜMÜŞKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

47-DEMİR YAVUZ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

48-DENİZ TIĞLIOĞLU’nuın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,49-DOĞUKAN BOSTAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

50-DOLUNAY GÖL’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

51-EFE PEHLİVAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

52-EFE ALP UYSAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

53-EGE TEOMETE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,54-EGEMEN GÜNCE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

55-EKİN ARDA ATMACA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

56- EKREM KOÇAK hakkında, bahis eylemi nedeniyle incelemenin ve idari tedbirin devamına,

57-EMİR YILDIZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

58-EMİR CAN YUSUF’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

59-EMİRHAN YILMAZER’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,60-EMİRHAN ÖZER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

61-EMİRHAN TAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

62-EMİRHAN ADAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

63-EMİRHAN AL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

64-EMİRHAN ESEMEN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

65-EMRE DERGE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

66-EMRE SUNA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

67-EMRE NURİ BİLGİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

68-EMRULLAH EREN KOZAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

69-ENES NAS’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

70-ENES ÜSTÜN’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

71-ENES KARAOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

72-ENSAR SULTANSUYU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

73-ERAY SÜRÜL’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

74-ERDEM DAĞLI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

75-EREN AKAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

76-EREN ALTINTAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

77-ERTUĞ YAKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

78-EYÜP ENSAR BOZKURT’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

79-FATİH KILIÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

80-FAYSAL BERDAN KAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

81-FIRAT GÜLERYÜZ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

82-FURKAN ARSLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

83-FURKAN EREN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

84-GÖKDENİZ KARA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

85-GÖRKEM ÖZALPER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

86-HAKAN BERFUN SAYAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

87-HAKTAN YÜCE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

88-HALEF KEKLİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

89-HALİL CAN DURMUŞ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

90-HALİL FATİH AÇIKGÖZ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

91-HALİL GÜRKAN ERDOĞAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

92-HALİT RIFKI YILMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

93-HARUN AKHAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

94-HASAN BERKE KAYACAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

95-HASAN TALHA CEYLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

96-HİDAYET MERT DEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

97-HULUSİ TERZİOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

98-HÜSEYİN EŞKOL’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

99-İBRAHİM ÇAM’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

100-İNAN MENGÜTAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

101-İSA SATİCİ’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

102-KAAN GÜCAVLI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

103-KEMAL AKSU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

104- KEMAL KAAN KILIÇ hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; adı geçen kişinin aynı eylem sebebi ile daha önce cezalandırıldığı dikkate alınarak isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

105-KORAY EGE SAĞIM’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

106-MAHMUT EMİN KABULhakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; adı geçen kişinin aynı eylem sebebi ile daha önce cezalandırıldığı dikkate alınarak isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA ,

107-MEHMET GÜZEL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

108-MEHMET BİRİCİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

109-MEHMET AKİF CİNGÖZ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

110-MEHMET ALİ AKIN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

111-MEHMET ARDA İŞBİLİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

112-MEHMET BAVVER ÖZBAHÇECİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

113-MEHMET EFE YÜZBAŞIOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

114-MEHMET EMİN MUMCU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

115-MEHMET EREN AKTAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

116-MEHMET GÖRKEM ARAS’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

117-MEHMET MERT PALA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

118-MEHMET SALİH DEMİRCAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

119-MEHMET TUĞRUL BAŞKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

120- MERT AYDIN hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; adı geçen kişinin aynı eylem sebebi ile daha önce cezalandırıldığı dikkate alınarak isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA ,

121-MERT GAYIP’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

122-MERT YURDAKUL’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

123-MERTCAN KOÇ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

124-METİN BARUTÇU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

125-MİRAÇ UZUNOĞLU’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

126-MİRALAY BEKİR BAKIR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

127-MUHAMMED DOĞAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

128-MUHAMMED GELTURAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

129-MUHAMMED ASAF HACİSALİHOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

130-MUHAMMED BİLAL KARAYEL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

131-MUHAMMED RAŞİD KOCAMAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

132-MUHAMMET ÖZER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

133-MUHAMMET FURKAN AZAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

134-MUHARREM ŞAHİNKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

135-MURAT ELTÜRK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

136-MUSTAFA ÇİÇEK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

137-MUSTAFA ALŞİMŞEK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

138-MUSTAFA İNAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

139- MUSTAFA BİLGE DİYADİN hakkında, bahis eylemi nedeniyle incelemenin ve idari tedbirin devamına,

140-MUSTAFA TALHA ÖZ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

141-MUTLU ARDA ALİM’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

142-MUZAFFER DOĞAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

143-MUZAFFER DOLU’n, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

144-MÜCAHİT EMRE ŞAHİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

145-OĞUZ KİLİTÇİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

146-OĞUZ DUMAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

147-OĞUZHAN ÇELİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

148-OKAN SARI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

149-ORUÇ EFE GÜRLEK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

150-OSMAN GÜMÜŞ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

151- OSMAN EROL hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; adı geçen kişinin aynı eylem sebebi ile daha önce cezalandırıldığı dikkate alınarak isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA ,

152-OZAN KARABACAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

153-ÖMER OĞUZ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

154-ÖMER ÇETİNBAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

155-ÖMER FARUK KURT’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

156-ÖMER LATİF ATEŞ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

157-ÖMER YİĞİT KİRİŞKUZU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

158-RAMİS ŞAHİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

159-RECEP METİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

160-SALİH OKTAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

161-SALİH TALHA KÜRÇER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

162-SAMİ ARAS’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

163-SARUHAN FINDIKCI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

164-SEFA GÜLAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

165-SELAHATTİN ÖZEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

166-SELÇUK KAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

167-SEMİH İLGÜN’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

168-SEMİH BERK ÇAKIR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

169-SERTAN SEVENER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

170-ŞERAFETTİN BODUR’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

171-ŞEVKİ ÇOBAN’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

172-TAHA YEŞİLBAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

173-TAHSİN CAN DEMİRAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

174-TALHA GARİP’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

175-TALHA ÖZLER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

176-TALHA GÖK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

177-TALHA ENES KÜLEKÇİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

178-TANER TÜRK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

179-TUGAY KELEŞ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

180-TUNAHAN ÖZTÜRK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

181-TÜMER ORUÇ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

182-UĞURKAN CEBELİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

183-ULAŞ DENİZ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

184-UMUT AKPINAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

185-UTKU BÜYÜKKÖSE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

186-UTKUCAN BUĞRA BOĞA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

187-VEFA GÜLTEK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

188-YAKUP KENAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

189-YAKUP EKİNCİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

190-YASİN YAŞAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

191-YİĞİT SİRAÇ ÇOBAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

192-YUNUS EMRE YILDIZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

193-YUSUF EROĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

194-YUSUF UZABACI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

195-YUSUF ENES ÇINAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

196-YUSUF TAN REİS’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

197-YUSUFCAN KUTLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

198-ABDULCEBRAİL AKBULUT’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

199-AHMED KAĞAN GÜRBÜZ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

200-ARİF RIŞVANOĞLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

201-BERAT BADAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

202-BERKE ÇELİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

203-BİLAL GÜVEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

204-BUĞRA ÇİÇEK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

205-BURAK TOLUNAY SEKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

206-CENGİZ ALP KÖSEER’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

207-EMİN KAAN ARSLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

208-EMİN YAKUP OKTAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

209-EMİRHAN SEFA ÖZ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

210-EMRE NİZAM’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

211-GÖKDENİZ BAYRAKDAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

212-HÜSEYİN EMİR İKİZ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

213-KAAN MERT VARDAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

214-KEREM YORULMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

215-MEHMET MUSTAFA ÇOLAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

216-ÖMER FARUK ÇALIŞKAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

217-RAMAZAN KARAKURT’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

218-TAHA BATUHAN YAYIKCI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

219-TARIK YUSUF KARAKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

220-TUĞRA AYGÜN ERGÜN’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

221-ULAŞ OKTAY YILDIZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

222-YASİN BAŞAYTAÇ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

223-YUSUF SERTKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

224-YUSUF TURSUN’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

225-Klasman Yardımcı Hakemi AHMET KARAATAY ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

226-Klasman Yardımcı Hakemi BARIŞ SUN’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

227-Klasman Hakemi BEDİRHAN YİĞİTBAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

228-Klasman Yardımcı Hakemi BERKAY SALMAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

229-Klasman Hakemi CİHAN ÖLMEZ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

230-Üst Klasman Yardımcı Hakemi DENİZ CANER ÖZARAL ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

231-Klasman Yardımcı Hakemi FAİK SANCAKTUTAN hakkında, bahis eylemi nedeniyle incelemenin ve idari tedbirin devamına,

232-Klasman Yardımcı Hakemi FATİH GEMİCİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

233-Üst Klasman Hakemi FEVZİ ERDEM AKBAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

234-Klasman Hakemi FURKAN ARIOĞUL’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

235-Üst Klasman Hakemi FURKAN AKSUOĞULU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

236-Klasman Hakemi HAKAN ERGİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

237-Klasman Hakemi HALİL İBRAHİM BALSATAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

238-Klasman Hakemi KEMAL DİZDAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

239-Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET ÖZGÜR İŞBİLEN ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

240-Üst Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA GÜÇER ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

241-Klasman Yardımcı Hakemi OSMAN OĞURLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

242-Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER FARUK SAĞIR ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

243-Klasman Hakemi TOLGA AKBABA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

244-Klasman Hakemi TOLGA TUNA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

245-Klasman Yardımcı Hakemi YASİN MERT KARAHAN’ ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

246-Klasman Yardımcı Hakemi YİĞİT ÇAM’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

247-Üst Klasman Hakemi MELİH KURT’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

248-Klasman Hakemi MERTCAN TUBAY’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.