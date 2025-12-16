En Son HaberlerGündemTürkiye
İşte İstanbul’a kar yağacak tarihler
Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, merakla beklenen İstanbul’a kar yağışının tarihlerini açıkladı
İstanbul yeni yıla da karla girebilir
Türkiye, Kasım ve Aralık ayının yarısını ülke genelinde kurak geçirirken özellikle İstanbul’da yağışın ortalamanın altında kalması dikkat çekti.
Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, ise İstanbul’a kar yağışı tarihlerini açıkladı
“2 soğuk hava sistemi etkili olacak” diyen Özdemir, “İstanbul’da yılbaşında kar beklenmezken, ilk soğuk hava sisteminin 5-20 Ocak, ikinci sistemin ise şubat ayında etkili olması bekleniyor” dedi.
Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir: “5-20 Ocak tarihleri arasında ilk kar sistemini bekliyorum. İkinci sistem ise şubat ayında etkili olacak” ifadelerini kullandı.
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek ise “İstanbul’da şu anda görünen en yakın kar yağışı Aralık ayının 29-30’unda” tahmininde bulundu.