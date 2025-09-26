Gürsel Tekin, CHP’den ihraç edildi

Gürsel Tekin’in dönemi bitiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), uzun süredir tartışmalara neden olan Gürsel Tekin’i ihraç etti. Saat 13.00’te toplanan Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında, yönetimi doğrudan hedef almaları ve mahkemenin kayyum kararını sahiplenmelerinin ardından haklarında ihraç süreçleri başlatılan Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ve Berhan Şimşek’in yanı sıra Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik, Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu, Cevher Sönmez için de tedbirli olarak kesin çıkarma cezası talebiyle sevk kararına yaptıkları itirazların reddine, tedbirin devamına karar verildi.

Gürsel Tekin: İhraç kararlarıyla bizi susturamazsınız

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir neferi olarak ömrümü verdiğim partimden, suça bulaşmış kişilerin, partinin değil kendi şahsi çıkarlarının temsilciliğini yapanların aldığı bir kararla ihraç edildik. Bu kararın bizim onurumuzu zedelemesi mümkün değildir. Biz bu partinin emektarlarıyız. Bu partiye yıllarımızı, alın terimizi, mücadelemizi verdik. Bizimle aynı yolda yürüyen binlerce yol arkadaşımızın emeğini yok sayarak kendi düzenlerini sürdürmeye çalışanların vereceği hiçbir karar CHP tarihine gölge düşüremez. Bugün bizi ihraç edenler bilsinler ki aslında ihraç ettikleri biz değiliz; ihraç ettikleri kendi vicdanlarıdır, partinin onurlu geçmişidir. Bizim varlığımızı yok edemezsiniz. Çünkü biz CHP’nin vicdanıyız, kökleriyiz, hafızasıyız. Şunu açıkça söylüyorum: Sizler bu partiden gittiğinizde, bu partiyi şaibelerden, kişisel hırslardan arındırdığınızda Cumhuriyet Halk Partisi daha da büyüyecek. Çünkü CHP, birkaç kişinin koltuğunu korumak için tasfiye ettiği insanların değil, Mustafa Kemal’in izinden giden milyonların partisidir. Bizler, partimizi namussuzlardan, şaibelerden ve kirli düzenlerden temizlemek için mücadelemize devam edeceğiz. İhraç kararlarıyla bizi susturamazsınız. Tarih, bugün alınan bu haksız kararları değil, bu kararların karşısında dimdik duran bizleri yazacaktır.”