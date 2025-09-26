Caner Erkin kadro dışı bırakıldı

Caner Erkin’e büyük tepki var!

Trendyol 1. Lig’de Pendikspor’a 4-1 yenilen Sakaryaspor‘un tecrübeli oyuncusu Caner Erkin yaptığı hareketle tüm camiada istenmeyen adam ilan edildi. Daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş forması da giyen 36 yaşındaki sol bek, Pendikspor maçında, daha önce antrenmanda da tartıştığı Burak Altıparmak’a tokat attı. Caner, bu hareketin ardından kendisine kırmızı kart gösteren hakem Burak Demirkıran’a da “Sana ne?” diyerek çıkıştı. Sakaryaspor, bu sabah birbirlerinden özür dilemesine karşın hem Caner Erkin hem de Burak Altıparmak’ı kadro dışı bıraktı.