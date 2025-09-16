Hikmet Çetin’den Kemal Kılıçdaroğlu’na “mutlak butlan” özrü

Hikmet Çetin, geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “mutlak butlan” kararına yönelik girişimlerde bulunduğu yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Ancak CHP kurultay davasının ertelenmesinin ardından Çetin, eski genel başkan Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak bu sözlerinden ötürü üzüntüsünü dile getirdi ve özür diledi.

Hikmet Çetin: Aramanız ve sözleriniz kıymetli

Telefon görüşmesinde Hikmet Çetin, Kılıçdaroğlu’na yaptığı açıklamanın yarattığı rahatsızlık nedeniyle pişmanlığını iletti. Kılıçdaroğlu’nun ise, “Aramanız ve sözleriniz kıymetli” diyerek Çetin’in özrünü kabul ettiği öğrenildi.

“Normalleşme sürecine karşı”

Hikmet Çetin, görüşme sırasında ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlerin ardından başlayan “normalleşme” sürecine karşı olduğunu da kendisine ifade ettiğini belirtti.

Kurultay davası 24 Ekim’e ertelendi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için açılan dava, tarafların dinlenmesinin ardından 24 Ekim Cuma gününe ertelendi.

Hikmet Çetin ne demişti?

Çetin, daha önce T24’ten Cansu Çamlıbel’e verdiği röportajda, “Kemal Bey’in ‘mutlak butlan’ için en üst düzeydekilerle temas içinde olduğunu sanıyorum. Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olamayacağı konusu üzerinde gereken ağırlıkta durmadı” ifadelerini kullanmıştı.

