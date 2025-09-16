Gündem

Borsa İstanbul’da manipülasyon operasyonu: 14 gözaltı

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında manipülasyon yaptığı iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Işık Ökte de bulunuyor.

NationalTurk FR16/09/2025
15 1 dakika okuma süresi
Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında manipülasyon yaptığı iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Işık Ökte de bulunuyor.
Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında manipülasyon yaptığı iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Işık Ökte de bulunuyor.
WTS ile Ayın Fırsatları

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Investco Holding yetkililerinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ederek elde ettikleri gelirleri borsa ve diğer yatırım araçları üzerinden akladıkları iddia ediliyor.

İçerik gizle
1 Borsa İstanbul operasyonunda gözaltına alındılar
2 MASAK ve SPK raporları inceleniyor
2.1 Savcılıktan açıklama

Borsa İstanbul operasyonunda gözaltına alındılar

Başsavcılığın, işlem gören sermaye piyasası araçlarında hayatın olağan akışına aykırı fiyat ve hacim hareketleriyle yapay yükselişler yaratılarak küçük yatırımcıların zarara uğratıldığı yönündeki tespitleri üzerine soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Işık Ökte’nin de aralarında olduğu 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınanlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi Yerleşkesi’ne götürüldü.

MASAK ve SPK raporları inceleniyor

Dosya kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan ve suçtan elde edilen değerlere ilişkin raporlarda geçen isim ve şirketlerin incelendiği öğrenildi.

Şüphelilerden bazıları sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürülürken, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü belirtildi.

Savcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilisi şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleştirilmiştir. Dosya kapsamında MASAK ve SPK’nın suçtan elde edilen değere ilişkin raporlarında geçen isim ve şirketler incelenmektedir. Eylemleri tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir.”

Bağlantılar
NationalTurk FR16/09/2025
15 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

NationalTurk FR

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır.NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu