Hikmet Çetin’den Kılıçdaroğlu hakkında şok iddia

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugün görülecek ‘Kurultay davası’ öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Devlet Bahçeli ve Feti Yıldız ile görüşen Çetin, T24’ten Cansu Çamlıbel’e verdiği röportajda, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultayın ‘mutlak butlan’ sayılması için yoğun çaba harcadığını ve en üst düzey isimlerle temas içinde olduğunu iddia etti.

Hikmet Çetin: Mutlak butlan kararı bekliyorum

Çetin, 2023’te yapılan kurultayın iptali istemiyle açılan davadan ‘mutlak butlan’ yönünde karar çıkmasını beklediğini söyledi. İstanbul teşkilatına kayyım atanmasının da bu yönde bir işaret olduğunu belirten Çetin, “Bence Ankara’dan ‘mutlak butlan’ kararı çıkacak çünkü eski Genel Başkan’ımız bu konuda çok çalışıyor” dedi.

‘En üst düzeydekilerle temas içinde’

Çamlıbel’in “Kemal Kılıçdaroğlu mu?” sorusuna “Evet” yanıtını veren Çetin, Kılıçdaroğlu’nun süreci sessizce izlemekle kalmayıp aktif şekilde yönettiğini ileri sürdü. “Ben onun en üst düzeydekilerle de temas içinde olduğunu sanıyorum” diyen Çetin, bu temasların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakın çevresiyle olabileceği yönündeki soruya ise “Evet” yanıtını verdi.

‘Hazırlığını ona göre yapıyor’

Çetin, Kılıçdaroğlu’nun bu temaslardan sonra hazırlık yaptığını düşündüğünü belirterek, “Dikkat ederseniz ‘Ben neredeysem Genel Merkez orasıdır’ gibi şeyler söyledi bir ara. Hazırlığı ona göre yapıyor” ifadelerini kullandı.

