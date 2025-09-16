İsrail ordusu Gazze kent merkezine kara harekâtı başlattı

Benjamin Netanyahu hükümetinin emriyle İsrail Savunma Kuvvetleri, pazartesi günü Gazze’nin en büyük yerleşim merkezi olan Gazze kentine kara harekâtı başlattı. Harekat, iki yıla yaklaşan savaşın yeni ve tehlikeli bir aşamaya geçtiğini gösterirken, sivil can kayıplarını artıracağı ve bölgede zaten ağırlaşmış olan insani felaketi daha da derinleştireceği belirtiliyor.

Gazze’de haftalardır süren bombardımanın ardından kara birlikleri girdi

Son bir haftada onlarca yüksek binayı hedef alan yoğun hava saldırılarının ardından, pazartesi akşamı hava kuvvetleri Gazze kent merkezine geniş çaplı bombardıman düzenledi. Bu saldırıların hemen ardından tank birlikleri kente giriş yaptı. IDF, yaklaşık 300 bin Filistinlinin güneye tahliye edildiğini ancak hâlen yüz binlercesinin kentte kaldığını açıkladı.

Güvenlik yetkilileri operasyonu riskli buldu

IDF Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Mossad, Shin Bet ve askeri istihbaratın başındaki isimlerin Benjamin Netanyahu’yu kara operasyonuna karşı uyardığı, rehinelerin hayatının tehlikeye gireceği, yüksek asker kaybı yaşanabileceği ve Hamas’ın tamamen tasfiye edilemeyebileceği konusunda endişelerini ilettikleri bildirildi.

ABD yönetiminden destek mesajı

Operasyon, Marco Rubio’nun Doğu Kudüs’teki Silvan köyünde düzenlenen bir törenin ardından Benjamin Netanyahu ile görüşmesi sırasında gündeme geldi. İsrailli yetkililere göre, Donald Trump yönetimi kara harekâtını durdurmaya çalışmayacağını, ancak kısa sürede tamamlanmasını istediğini bildirdi.

Trump’tan Hamas’a uyarı, Netanyahu’dan teşekkür

Kara birlikleri Gazze’ye girerken Donald Trump, Hamas’ın elinde bulunduğu belirtilen 20 canlı rehineye zarar verilmemesi uyarısında bulundu:

“Böylesi insanlık dışı bir vahşet görülmemiştir. Böyle bir şey yapmaya kalkışmayın, tüm ihtimaller ortadan kalkar. Tüm rehineleri hemen serbest bırakın!”

Benjamin Netanyahu ise Trump’a “Hamas’a karşı yürütülen mücadelede verdiği sarsılmaz destek” için teşekkür etti.

Can kaybı ve insani kriz büyüyor

Hamas’ın Ekim 2023’teki saldırısında 1.200 kişi ölmüş, yaklaşık 251 kişi rehin alınmıştı. İsrail’in karşı saldırıları ise Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre 64 binden fazla Filistinlinin ölümüne yol açtı. Kentte kıtlık yaşanıyor ve İsrail’in şu anda bölgenin yaklaşık %75’ini kontrol ettiği belirtiliyor.

