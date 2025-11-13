Önce Gürcistan ardından Hırvatistan’da uçağımız düştü

Azerbaycan’dan havalanıp Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri nakliye uçağında 20 şehidimizin acısını yaşarken bir acı haber de Hırvatistan’dan geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangın söndürme uçağı pilotunun şehit olduğunu duyurdu. Yumaklı, “Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır. Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun” açıklamasında bulundu.

Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 2 yangın söndürme uçağı 12 Kasım Çarşamba günü Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te planlanmış bakım çalışmaları için yola çıkmıştı. Hava muhalefeti nedeniyle geceyi Rejika Havaalanı’nda geçiren uçaklar bugün saat 17.38’de dönüş yoluna geçmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirttiğine göre dönüş yolunda uçaklardan biri Rejika Havaalanı’na inerken, diğerinden kalkıştan yaklaşık 1 saat sonra irtibat alınmamaya başlanmıştı.