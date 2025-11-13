DünyaEn Son HaberlerFutbol

Nijerya’da Türkiye işbirliği!

2026 Dünya Kupası Afrika Play-Off Elemeleri’nde Gabon’u 4-1 yenen Nijerya’da Galatasaraylı Osimhen attı, Beşiktaşlı Ndidi attırdı

NationalTurk NL13/11/2025
Nijerya uzatmada güldü

2026 Dünya Kupası Afrika Play-Off Elemeleri play-off yarı finalinde Nijerya, Gabon’u 4-1 mağlup etti.

  1. dakikada Akor Adams, Nijerya’yı 1-0 öne geçirirken 89’da Galatasaraylı Mario Lemina skora dengeyi getirince maç uzatmaya gitti. 97’de Beşiktaşlı Wilfred Ndidi’nin asistinde Chidera Ejuke durumu 2-1 yaptı.

102’de farkı ikiye yükselten Galatasaraylı Victor Osimhen, 110’da kendisinin ikinci Nijerya’nın dördüncü golünü kaydetti.

2026 Dünya Kupası Afrika Play-Off Elemeleri play-off yarı finalindeki diğer mücadelede TSİ 22.00’de Kamerun, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ni ağırlayacak.

