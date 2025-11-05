AmerikaEn Son HaberlerGündem

ABD’deki uçak faciasında kayıp artıyor

ABD’de dün kalkışta düşen UPS’e ait kargo uçağı kazası sonucu ölü sayısı 9’a yükselirken çok sayıda kişiden ise haber alınamıyor

ABD’deki uçak kazası bölgeyi kilitledi

ABD’de dün kalkışta düşen UPS’e ait kargo uçağı kazasında tablo ağırlaşıyor. Kazada 3 mürettebat hayatını kaybederken yakıt yüklü uçağın düşüşüyle infilak etmiş ve bölgede bulunan birçok binada yangına neden olmuştu. İtfaiyeciler, yangını saatler sonrası söndürürken kazayla ilgili son açıklamada ölü ve kayıp sayısına ilişkin son bilgiler verildi. Uçağın kalkış sırasında sol motorunun kopması sonucu düştüğü belirtilirken şu ana kadar 9 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı, 19 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı. Kazanın yaşandığı Louisville’da okullar tatil edilirken tüm etkinlikler de iptal edildi. Yetkililer, 5 saat sonunda söndürülebilen yangın sonrası arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtirken can kaybının artmasından endişeli.

