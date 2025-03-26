Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig’de zirve yarışını doğrudan etkileyecek haftanın en kritik maçı için hakem ataması yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30’da oynanacak Beşiktaş-Galatasaray mücadelesini Yasin Kol’un yöneteceğini açıkladı.

Beşiktaş’tan Tepkili Talep

Siyah-beyazlı kulüp, derbiye yerli hakem yerine yabancı hakem atanması gerektiğini savunmuş ve bu yönde TFF’ye başvuruda bulunmuştu. Ancak federasyon bu talebi kabul etmedi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Adaletsizliğin altına imza atmayın” ifadeleri dikkat çekmişti. Beşiktaş yönetimi, camianın güvenini sarsacak hiçbir kararı kabul etmeyeceklerini vurgulamıştı.

Tansiyon Yüksek, Gözler Kol’da

Yasin Kol’un yöneteceği bu dev mücadelede tansiyonun yüksek olması bekleniyor. İki takımın da sezon hedeflerini yakından ilgilendiren karşılaşmada, hakem kararları maçın gidişatında belirleyici rol oynayabilir.

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