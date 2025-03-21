Özgür Özel Saraçhane 2. Gün

Özgür Özel Saraçhane’de Halkla Buluştu: Sokaklar Bizimdir, Meydanlar Bizimdir

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane’de toplanan kalabalığa ikinci gün de hitap etti.

Özel, İstanbul Valiliği’ne ve Emniyet Müdürlüğü’ne seslenerek biber gazı kullanılmasına sert tepki gösterdi.

“İstanbul Valisi Davut Gül’e sesleniyorum. Bu meydanı provoke etme. Bu meydanda biber gazı görmeyeceğim. Bir daha görürsem olacaklardan emniyet müdürü ve vali sorumludur. İl başkanımız valiye ulaştı. Kendisi de gaz sıkılmaması yönünde talimat verdiğini söyledi. Bundan sonra kimse CHP’den salonlarda siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız.”

Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer gözaltına alınan isimlere destek amacıyla eylemlerin devam edeceğini belirtti.

“Yarın sabah 11.00’de Beylikdüzü Belediyesi’nde olacağız. Murat Çalık’ın yol arkadaşlarıyla birlikte olacağız ve haykıracağız. Murat Çalık yalnız değildir.”

Türkiye’ye seslenen Özel, halkı sokağa çıkmaya çağırarak şiddet içermeyen protestoların devam edeceğini vurguladı.

“Türkiye’ye sesleniyorum. Şiddete bulaşmadan, hak aramak için, söke söke almak için sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet, sokak çağrısı yapıyorum.”

Özel, protestoların büyüdüğünü ve halkın iradesine sahip çıkmak için meydanları doldurduğunu söyledi.

“Bundan sonra korku duvarları yıkıldı. Buradan barikatları yıkanlara, yüzbinleri aşanlara helal olsun.”

Pazar günü için büyük bir katılım çağrısı yapan Özel, seçimlerin sadece CHP için değil tüm halk için bir mücadele olduğunu belirtti.

“Pazar günü kimse evinde oturmayacak. Bu tarihi göreve hazır mıyız? Pazar günü sadece CHP’lilerin günü olmaktan çıkmıştır.”

Ne oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik Çarşamba sabah saatlerinde başlatılan operasyonda Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde birçok isim gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin İmamoğlu’nun Sarıyer’deki evinde arama yaptığı ve ardından sağlık kontrolüne götürüldüğü öğrenildi.

100’den fazla kişiyi kapsadığı belirtilen operasyonun Medya A.Ş. ihaleleri, kent uzlaşısı ve terör soruşturması kapsamında gerçekleştirildiği aktarıldı.

İmamoğlu ve diğer sanıklar hakkında iki ayrı soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Operasyon, İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’nden aldığı diplomanın iptal edilmesinden bir gün sonra başladı.