Murat Ağırel “öldürülmem için ihale açıldı” dedi, videoyu paylaştı

Defalarca yaptığı haberler nedeniyle tehdit edilen Gazeteci Murat Ağırel tehdit edildiği videoyu X hesabından duyurdu.

Murat Ağırel, X hesabından tehditlere asla boyun eğmeyeceğini vurguladı. Evinin önünde nöbet tutulması ve çöplerinin karıştırılmasını da hatırlatan Ağırel, X hesabından şunları kaydetti:

“Sosyal medyada bir şahıs tarafından yayınlanan ve bana gönderilen bir videoda, öldürülmem için ihale açıldığı ve infaz emrimin verildiği açıkça belirtiliyor. Bu videoyu şimdi sizlerle paylaşıyorum.

Bu, ne yazık ki ilk tehdit değil. Daha önce de benzer istihbaratlar aldım ve durumu yetkililere defalarca ilettim. Ancak, her gün evimin önünde bekleyen, beni gözetleyen ve çöplerimi karıştıran kişiler, bu tehditlerin gerçekliğini gözler önüne seriyor.

Her gün yeni bir ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalıyorum. Kitaplarımın toplatılması için baskılar yapılıyor, evimin önünde sürekli nöbet tutuluyor ve peş peşe davalar açılıyor. Bugünkü tehdidin ciddiyeti ne olursa olsun, bu ülke için mücadele ederken, kamuoyunu bilgilendirmek benim görevimdir.”