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Murat Ağırel “öldürülmem için ihale açıldı” dedi, videoyu paylaştı

Gazeteci Murat Ağırel, öldürülmesi için 'ihale' açıldığını belirterek ölüm tehdidi aldığı videoyu paylaştı.

NationalTurk03/09/2024
71 1 dakika okuma süresi
Murat Ağırel "öldürülmem için ihale açıldı" dedi, videoyu paylaştı
Murat Ağırel "öldürülmem için ihale açıldı" dedi, videoyu paylaştı
Bali

Defalarca yaptığı haberler nedeniyle tehdit edilen Gazeteci Murat Ağırel tehdit edildiği videoyu X hesabından duyurdu.

Murat Ağırel, X hesabından tehditlere asla boyun eğmeyeceğini vurguladı. Evinin önünde nöbet tutulması ve çöplerinin karıştırılmasını da hatırlatan Ağırel, X hesabından şunları kaydetti:

“Sosyal medyada bir şahıs tarafından yayınlanan ve bana gönderilen bir videoda, öldürülmem için ihale açıldığı ve infaz emrimin verildiği açıkça belirtiliyor. Bu videoyu şimdi sizlerle paylaşıyorum.

Bu, ne yazık ki ilk tehdit değil. Daha önce de benzer istihbaratlar aldım ve durumu yetkililere defalarca ilettim. Ancak, her gün evimin önünde bekleyen, beni gözetleyen ve çöplerimi karıştıran kişiler, bu tehditlerin gerçekliğini gözler önüne seriyor.

Her gün yeni bir ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalıyorum. Kitaplarımın toplatılması için baskılar yapılıyor, evimin önünde sürekli nöbet tutuluyor ve peş peşe davalar açılıyor. Bugünkü tehdidin ciddiyeti ne olursa olsun, bu ülke için mücadele ederken, kamuoyunu bilgilendirmek benim görevimdir.”

Halk TV programcısı Barış Pehlivan da meslektaşı Ağırel’e yapılan ölüm tehdidine tepki gösterdi. Pehlivan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u etiketleyerek şu mesajı paylaştı:

“Lafı dolandırmayacağım. Murat’ın kılına zarar gelirse, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı sorumludur.

İsterlerse, fazla değil 1 saat içinde bu videoyu çekenleri, bu infaz emrini verenleri, kullanılacak tetikçiyi yakalarlar.

Sessiz kalmayın, haber bekliyoruz”

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NationalTurk03/09/2024
71 1 dakika okuma süresi
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